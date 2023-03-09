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Hipnozla sigara bırakma mümkün mü? Hipnoz sigara bırakma tedavisi nedir?

06.03.2023 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada en sık tercih edilen alternatif tıp yöntemlerinden biri de hipnoz yöntemidir. Yüz yıldan daha fazla bir zamandır kullanılmakta olan hipnoz yöntemi farklı hastalıkların tedai süreçlerinde uygulanmaktadır. Bu alanda uzman bir doktor tarafından uygulanması gereken hipnoz ile psikolojik rahatsızlıkların giderebileceği bilinmektedir.

Hipnozla sigara bırakma mümkün mü? Hipnoz sigara bırakma tedavisi nedir?

Çoğu insan tarafından ve özellikle halk arasında uyku hâli olarak bilinen hipnoz aslında uygulama yapılan kişinin odaklanmasını sağlamayı amaçlar. Hipnoz uygulanarak yapılan tedavilerin genel adı hipnoterapidir ve dünyanın birçok bölgesinde kullanılmaktadır. Genel olarak psikolojik sorunlar ve travmalar kaynaklı olan tüm rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde hipnoz kullanılmaktadır. Ancak bu alanda uzman bir doktorun onayı olmadan böyle bir uygulama tercih edilmemelidir. Tüm alternatif tıp yöntemlerinde olduğu gibi hipnoz için de yan etkiler söz konusu olma ihtimali bulunmaktadır.

Hipnozla sigara bırakmak mümkün mü?

Bilinenin aksine bir uyku hâli değil odaklanma durumu olan hipnozun sigara bırakma ve diğer bağımlılıklardan kurtulma konusundaki etkisi bilinçaltı ile ilgili bir durum olarak ifade edilmektedir. Hipnoz kişinin bilinçaltına hitap ederek konsantrasyonu arttırmayı hedefleyen bir uygulamadır. Kişilerin dikkati hipnoz seansında farklı bir noktaya çekilir ve kişi genel olarak bilinenin aksine sorulan soruları algılar ve yanıtlayabilir. Bilinci yerinde olan hasta kendisinden yapılmasını istediği bir şey hipnoz altında değilken istemediği bir şey ise hipnoz altındayken de aynı tepkiyi vermektedir.

Farklı korkulardan, alışkanlıklardan ya da öz güvensizlik, öfke kontrolsüzlüğü gibi durumlardan kurtulmak için başvurulan bir yöntem olan hipnoz kişileri belli bir noktaya odaklayarak bilinçaltını temizlemeyi hedefleyen bir uygulamadır. Hipnoz ile sigara bırakmak da mümkün kabul edilebilen bir durumdur. Türlü alışkanlıklardan kurtulmak için hipnoz tercih edilebilmektedir. Sigara hipnoz un faydalı olduğu bilinen bağımlılıklar arasında yer almaktadır.

Dünyanın birçok ülkesinde tedavi yöntemi olarak kabul edilen hipnoz ile sigara bırakma tedavisi hipnozun tekrarlanan davranışları yönetme yetkisi bulunan bilinçaltına hitap eder. Bu yönü ile sigara bırakmak için de kullanılan bir yöntemdir. Hipnoz ile tedavi olanların bu uygulamanın etkisini uzun süre taşıdıkları ve etkilerin kalıcı olduğu bilinmektedir. Sigara bırakmak için hipnoz önerilen kişilerin eğer hipnoz için yatkın bir bünyeleri varsa bu sayede sigarayı bırakabildikleri söylenmektedir.

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Hipnoz ile sigara bırakma yöntemi nedir?

Sigara bırakmak için hipnozda belli adımlar uygulanmaktadır. Ne kadar seans gerektiği ise kişiye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Öncelikli olarak kişinin hipnoz uygulaması için gönüllü olması son derece önemlidir. Kişi hipnoza yatkınsa uygulama gerçekleştirilebilir. Yaklaşık ve genel olarak en fazla 6 en az 3 seans içinde hipnoz ile sigara bırakmanın mümkün olduğu söylenmektedir. Sigara bırakmak için hipnoz uygulanan kişiye gerek görüldüğü takdirde ek tedaviler de uygulanabilmektedir. Hipnoz yönteminin kullanıldığı hipnoterapi ile sigara bırakma seansı yapılan kişi seansın ardından belli aşamalardan geçer. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Seanstan hemen sonraki yaklaşık yarım saat içinde kalp atışları normal bir hız kazanır.
  • Ellerde ve ayaklarda ısınma hissedilir.
  • Bedendeki oksijen oranı normale döner.
  • Seanstan yaklaşık 48 saat gibi bir süre sonra kişide tat alma konusunda gelişme görülür.
  • Hipnozdan sonraki on iki hafta boyunca kan dolaşımı ve akciğer fonksiyonları normale döner.
  • On iki ay geçtikten sonra kalpte yaşanacak olası sorunların oranı ciddi ölçüde azalır.

Sigara bırakmak için hipnoz yöntemi uygulanacaksa bu uygulama yapılmadan önce bir doktora danışılması ve uygulamanın bu alanda uzman bir doktor tarafından yapılması son derece önemlidir. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan ciddi sonuçların ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır.

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