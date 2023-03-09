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Hipnoz ne işe yarar? Hipnozla tedavi edilen hastalıklar nelerdir?

05.03.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sık tercih edilenlerden biri olan ve yüz yıldan fazla zamandır uygulanan hipnoz bir alternatif tıp yöntemidir. Bilinçaltında baskılanmış olan travmaların, sorunların ve psikolojik sıkıntıların çözülmesi için uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılmaktadır. Uzman bir doktorun onayı ya da yönlendirmesi olmadan başvurulmaması gereken bir tedavi şeklidir. Peki, hipnozla tedavi edilen hastalıklar nelerdir?

Hipnoz ne işe yarar? Hipnozla tedavi edilen hastalıklar nelerdir?

Uzman bir doktor tarafından ve uygun ortamlarda gerçekleştirilmesi gereken hipnoz uygulaması birçok hastalığın tedavi süreçlerini hızlandırmak için tercih edilen alternatif tıp yöntemleri arasında yer almaktadır. Hipnozun kullanım alanları oldukça geniştir ve ağırlıklı olarak psikolojik sorunlardan kaynaklanan hastalıklar için kullanılır. Hipnoz tedavisini de işine alan hipnoterapi uygulaması hipnoz uygulaması ile yapılan tedavi süreçlerinde kullanılan tüm tekniklere verilen genel bir isimdir. Ayrıca Amerikan Tıp Birliği bu yöntemi yirminci yüzyılın ortasında bir psikoterapi metodu olarak kabul etmiştir.

Hipnoz ne işe yarar?

Hipnoz ile tedavi yöntemi uygulanacak olan kişinin hipnoza yatkın olup olmadığı sın derece önemlidir. Çünkü hipnozun amacı ve hedefi öncelikle kişiyi odaklayarak farkındalık yaşamasını sağlamaktır. Eğer kişi hipnoz edilmek istemezse uygulama gerçekleştirilemez. Bazı bağımlılıklardan, korkulardan ya da dengesizliklerden kurtulmak için hipnoz yöntemi uygulanabilir. Hipnoz yapacak olan kişiye güvenilmesi de önemli bir noktadır. Kişilerin hipnoza yatkın olduğu hâlde ağır hastalıklarla ilgili tanıları varsa ya da çok ileri yaşlarda ise hipnoz uygulaması tercih edilmez.

Hipnoz hangi hastalıkları tedavi eder?

Hipnozla tedavi edilen hastalıklar ağırlıklı olarak psikolojik hastalıklardır. Uyku bozuklukları ya da farklı konularda yaşanan aşırı korku ve endişe hali için uygulanan geleneksel tıp tedavisini hızlandırdığı bilinmektedir. Özellikle günümüzde yaşanan stres, depresyon ya da çeşitli fobilerden kurtulmak için başvurulan bir yöntemdir.
Özellikle halk arasında hipnozun bir uyku hâli olduğu söylenmektedir. Hipnoz yapılan kişinin bilincinin yerinde olmadığı bilinmektedir ancak kişiler hipnotize olduklarında bilinçleri kapanmaz. Sorulan her soruyu anlayabilir, algılayabilir ve yanıtlayabilirler.

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## Hipnozla hangi hastalıklar tedavi edilir? Fizyolojik olarak da kendini gösteren psikolojik sorunların çözümünde eğer doktorlar uygun görürse hipnoz yapılabilmektedir. Türlü bağımlılıklarla mücadele etmede etkili olduğu bilinen hipnoz uygulamasının, bilinçaltına herhangi bir travma ya da durum nedeniyle yerleşmiş olan olumsuz düşüncelerin temizlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Uzman bir doktor ile uygun ortam elde edildiğinde yapılan hipnozun iyi geldiği bilinen hastalıklar ve durumlar şu şekilde sıralanabilir: * Yeme bozuklukları * Bağımlılıklar * Stres * Korkular, fobiler * Endişe hâli * Uyku bozuklukları * Panik atak * Unutkanlık * Deri hastalıkları * Hipertansiyon * İdrar kaçırma * Cinsel isteksizlik * Migren ## Hipnoz ile tedavi nasıl olur? Uygulama sırasında hipnoz yapan kişi hastanın dikkatini herhangi bir nesne ya da noktaya çeker. Bu sayede odaklanma sağlanır. Telkin yöntemi dışında ilaç ya da başka yöntemlerle hipnotize de yapılabilmektedir. Hipnoz ile tedavi edilen hastalıklar ağırlıklı olarak psikolojik olduğu için bu yöntem herkese uygulanamamaktadır. Kişilerin ağır bir psikolojik hastalık tanısı konulma durumları hipnoz uygulaması için engel teşkil etmektedir. ## Hipnozun etkisi ne kadar sürer? Hipnoz ile tedavi olanların bu etkiyi kalıcı olarak yaşadıkları bilinmektedir. Bu yöntemin uygulandığı kişinin odaklanması sağlanarak bilinçaltı temizliği hedeflenir. Bu sayede kişilerin bilinçaltında herhangi bir sebepten yerleşmiş olan olumsuz tüm düşüncelerden arınması amaçlanır. Uygulanan hipnoz sonrasında kişi hangi rahatsızlık nedeni ile hipnoz yapıldıysa o sorununun sonlandırılması hedeflenir. Örnek olarak bağımlılık nedeni ile hipnoz yapılan kişi bu bağımlılığını yöneten zihnine hipnoz ile etki edilmesi sayesinde bu alışkanlığından kurtulmuş olur.
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