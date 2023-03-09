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Hipnozun aşamaları nelerdir? Hipnoz teknikleri nelerdir?

05.03.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hipnoz yöntemi çok uzun yıllardır kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir. Doğru kişilerce, uzman kişiler tarafından uygulanmalı ve doğru ortamda yapılmalıdır. Farklı teknikler uygulanarak yapılan hipnozun birçok hastalığın tedavisinde destek olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kişiler hipnoz için yatkın ve gönüllü ise hipnoz yapılabilmektedir.

Hipnozun aşamaları nelerdir? Hipnoz teknikleri nelerdir?

Modern tıbba alternatif olarak geliştirilen birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de hipnoz yöntemidir. Birini hipnotize etmek için o kişinin gönüllü ve razı olması son derece önemlidir. Ayrıca hipnozun uzman bir doktor tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde geri dönüşü bulunmayan ciddi sonuçlara sebebiyet verilebilir. Hipnoz soruları genel olarak hipnozun tehlikeleri hakkındadır. Uzmanlar bu sorulara kesin ve net yanıtlar veremese de hipnozun bilinen ve ispatlanan ölümcül kayıtlarının görülmediği söylenmektedir. Farklı hipnoz teknikleri kişilerin durumuna ya da kişisel özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Hipnoz tekniği nedir?

Bir kişiye hipnoz uygulanmadan önce o kişinin hipnotize edilmeye yatkın olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer kişi hipnoza yatkınsa farklı yöntemler uygulanarak hipnotize olması sağlanır. Hipnozda öncelikli amaç kişide farkındalık oluşturmaktır. Bunun için de kişinin bir yere odaklanması sağlanır. Hipnoz teknikleri arasında hipnoz yapılacak kişiye en uygun olan yöntem belirlendikten sonra eğer telkin yöntemi kullanılacaksa genel olarak konuşma yolu ile hipnoz telkinleri yapılır.

Uygulamayı gerçekleştiren kişinin söylediği sözler, konuşmadaki tonlamaları ve vurguları son derece önemlidir. Dolaysız olan direkt olarak uygulanan telkinlerin en kolay yöntem olduğu bilinmektedir. Başka bir telkin yöntemi olarak hareketler ve mimikler de kullanılabilmektedir. Telkinler direkt olarak emir kipi ile kurulan cümleler aracılığı ile yapılabilmektedir. Dolaylı olan telkinlerde daha üstü kapalı bir yaklaşım söz konusudur. Bu yöntemde uygulama yapan kişi hastanın rahatlayacağını bildiği bir ortamda hayal etmesini sağlamayı hedefler.

Hipnoz yapılacak kişinin direncini meydana çıkartabilmek amacı ile yapılan telkinler şu şekillerde uygulanabilmektedir:

  • Komut verilerek hastanın “Neden?” sorusunu sorup sormayacağı belirlenir. Eğer denileni yapmak yerine sorguluyorsa hipnoz yapılamaz.
  • Üç kelime hipnozu adı verilen yöntem kullanılır.
  • Sayıların ya da harflerin geçici olarak unutulması sağlanır. Kişinin bu sayede derin bir odaklanma yaşaması amaçlanır.
  • Anekdotlar ya da metaforlar kullanılır.
  • Hipnoz yapacak olan uzman kişiye ait telkin yöntemi kullanılır.

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Hipnoz ile tedavi nasıl olur?

Tedavi amacıyla uygulanan hipnozun belli aşamaları bulunmaktadır. Kişiye ya da mevcut durumuna göre değişiklik gösteren hipnoz aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

  • Hipnoza hazırlama
  • Hipnoz indüksiyonu
  • Hipnozun derinleştirilmesi
  • Tedavi amaçlı uygulama kısmı
  • Kişinin özgüvenini güçlendirme
  • Hipnoz tedavisinin sonrasında verilecek telkinler
  • Kendi kendine hipnozun öğretilmesi
  • Hipnozun çoğunlukla geri sayım yolu ile sonlandırılması

Nasıl hipnoz edilir?

Her sorunun kaynağında bir travma olduğu fikrinden yola çıkan hipnoz yöntemi bu sayede telkinler yaparak kişinin bilinçaltında yer alan olumsuz düşüncelerden arınmasını sağlamayı amaçlar. Telkin ve hipnozla öğrenme tekniklerine uygulanan hipnoz tedavisi şu aşamalarla gerçekleştirilir:

  • Öncelikle hasta hipnoza hazırlanır. Acele edilmemesi gereken bir aşamadır.
  • İkinci aşama hipnotik indiksiyon aşaması olarak anılır. Sayma, el ya da kol hareket ettirme ya da gözleri sabitleme gibi yöntemler kullanılır.
  • Derinleştirilen hipnoz aşamasında hastanın tamamen rahatladığından emin olunmalıdır.
  • Tedavinin başladığı aşama olan dördüncü aşamada sorunun kaynağına doğru gidilir.
  • Hastanın sorunlarla başa çıkabileceğine olan inancı tetiklenir.
  • Hipnoz seansı bitmek üzereyken hastanın davranışlarında şekillenme oluşur.
  • Hipnozdan çıkan hastanın bundan sonrasında kendi kendine hipnoz da denilebilen kendini telkin etmesi konusunda bilgi verilir.
  • Genel olarak kullanıldığı haliyle geri sayım yapılarak hastanın hipnozu bitirilir.

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