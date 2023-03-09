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Hipnoz kimlere yapılır? İnsan kendini hipnoz edebilir mi?

05.03.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En etkili olduğu bilinen alternatif tıp yöntemlerinden biri olan hipnoz, dünyada yüz yıldan fazla bir zamandır kullanılmaktadır. Kişilerin bilinçaltlarında bulunan, korkularının ya da farklı psikolojik sorunlarının kaynağına inerek bağımlılıklarından, korkularından ya da kaygılarından kurtulması hedeflenir. Hipnoz bir uyku hâlinden ziyade odaklanma uygulaması olarak açıklanmaktadır.

Hipnoz kimlere yapılır? İnsan kendini hipnoz edebilir mi?

Çok uzun yıllardır başvurulan bir yöntem olan hipnoz, beli başlı hastalıkların tedavi süreçlerinde alternatif olarak uygulanmaktadır. Ağırlıklı olarak psikolojik durumlara bağlı olarak gelişen hastalıkların tedavilerinde hipnoz yöntemi tercih edilmektedir. Uygulamanın uzman bir doktor tarafından gerekli şartlar oluşturulduktan sonra yapılması kişinin sağlığı için son derece önemlidir. Hipnoz her kişiye uygulanmayabilir. Olası yan etkilerinin yanı sıra kişilerin hipnoza yatkın olup olmaması da son derece önemlidir. Psikolojik rahatsızlıklar zamanla fizyolojik olarak da kendini gösterdiği için hipnoz yönteminin dolaylı olarak fiziksel sorunların da önüne geçen bir yöntem olduğu bilinmektedir.

Hipnoz kimlere yapılır?

Hipnozla tedavi yöntemleri hastalığa, yaşanan soruna ya da kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Örnek olarak hipnoza yatkınlığı bulunmayan kişiler farklı hipnoz yöntemleri uygulanarak hipnotize edilebilir. Bir kişinin hipnotize olmama ihtimali de bulunmaktadır. Uzman bir doktor tarafından yapılması gereken hipnoz için en uygun kesim çocuklardır. Ancak çok yaşlı olan bunama belirtileri görülen kişiler için hipnoz uygulanması tehlikeli olabilir. Kişilerin hipnoza uygunluğu da doktor tarafından yapılan testlerle belirlenir.

İnsan kendini hipnoz edebilir mi?

Farklı hipnoz türleri bulunmaktadır. Bunlar bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanları tarafından geliştirilmiş olan yöntemlerdir. Sözle telkin, ilaç yöntemi, kolektif ya da grup dışında oto hipnoz ya da self hipnoz yöntemi de bulunmaktadır. Oto hipnoz ya da self hipnoz kişinin kendi kendini hipnotize etme durumunun karşılığı olarak kullanılır. Bu alanda uzman bir kişi kendi kendine hipnoz yapacaksa çoğunlukla kayıt ve senaryo kullanır. Birkaç kez bu şekilde uygulama yaptıktan sonra bilinç bu senaryoya alışarak kayıt olmadan da hipnoz olunabileceği söylenmektedir.

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Hipnoz tehlikeli mi?

Hipnoz tehlikeli mi?

Kendi kendine hipnoz yapabilmenin mümkün olduğu söylenir. Başka kişilere yapılacak olan hipnozun ilk koşulu kendi kendine hipnoz için de geçerlidir. Bu koşul gönüllülük ve inanç durumudur. Hipnoz olacağına inanmayan bir kişi ne kendi ne de bir başkası tarafından hipnotize edilemez. En riskli hipnoz yöntemlerinden biri olarak kendi kendine hipnoz yöntemi kabul edilmektedir. Hem hipnotize edenin hem de hipnotize edenin aynı kişi olması durumunun bazı sorunlara yol açabileceği bilinmektedir. Bu yöntem çok geliştirilmiş bir yöntemdir.

Hipnozla neler tedavi edilir?

Kaygı sorunu, cinsel isteksizlik, depresyon ya da farklı psikolojik sorunlarda hipnoterapi uygulanabilmektedir. Hipnoterapi hipnoz işlemini içine alan bir tedavi yöntemidir. Telkin, ilaç ya da farklı yöntemlerle gerçekleştirilen hipnoz ağırlıklı olarak psikolojik sorunlardan kaynaklanan fiziksel hastalıkları da iyileştirebileceği bilinmektedir. Hipnoz hipnoterapi ile tedavi edilen hastalıklardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Obeziteye varan yeme bozuklukları
  • Öfke kontrolü sorunu
  • İdrar kaçırma
  • Aşırı ve sürekli endişe hâli
  • Farklı durumlara bağlı olarak görülen fobiler
  • Özgüven sorunları
  • Uyku bozuklukları ve düzensizlikleri

Her tedavi yönteminde olduğu gibi hipnoz uygulamasında da bilinçsizce ve uzman olmayan kişiler tarafından yapılan tüm uygulamalar geri dönüşü olmayan ve ciddi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Olası yan etkilerinin çok fazla olmadığı söylense de kişilerin bünyesine göre farklı reaksiyonların görülme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden uzman bir doktor önerisi ya da yönlendirmesi olmadan hipnoz yaptırılmamalıdır.

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