Hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti! Çamaşır telinde asılı olan tişörtleri pazarda mal seçer gibi inceleyip böyle çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde bir apartmanın giriş kar daire balkonunda meydana geldi.

BEĞENDİKLERİNİ TOPLADI

Üzerinde şort ve tişört bulunan bir genç, balkondaki tel askılıkta serili olan çamaşırların olduğu yere geldi. Hemen sergideki tişörtün birini alıp katlayan genç, daha sonra eğilerek beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı.

Tişörtlerin iyi yönünü çeviren genç, gözüne kestirdiği kaliteli ve sağlam kıyafetleri de topladı. Aldığı çorapları da kokladığı görülen genç, toplayıp katladığı 5 tişört ve çorapla bölgeden ayrıldı.

Bu anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

