Hırsızın talihsiz anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı! Restoranı soymak istemişti...Kontrolsüz bir şekilde düşünce başı yarıldı

Birleşik Krallık'ın Bellshill bölgesindeki bir restoranın güvenlik kamerasına hırsızlık anları anbean yansıdı. Sürünerek aspiratörün yarattığı boşluktan içeri sızmak isteyen hırsız boşluğun hemen altında bulunan mobilyanın üzerine düşmek istedi. Ancak aniden dengesini kaybedip yere düştü. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen hırsız birkaç dakika içinde kendisine gelerek harekete geçti.

SANİYELER İÇİNDE HER ŞEYİ ÇALDI

Glasgow Live'ın haberine göre, kısa sürede ayağa kalkan hırsız kasadaki parayı, bağış kutusunu ve bahşiş paralarını çaldı. Çalışanlar mesai saatlerinde dükkana geldiklerinde hırsızlığı fark ederek güvenlik kamerasından izledi ve durumu polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı belirtildi.