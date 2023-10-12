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    4. Hırsızın talihsiz anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı! Restoranı soymak istemişti...Kontrolsüz bir şekilde düşünce başı yarıldı

    Hırsızın talihsiz anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı! Restoranı soymak istemişti...Kontrolsüz bir şekilde düşünce başı yarıldı

    12.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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    Birleşik Krallık'ın Bellshill bölgesindeki bir restoranın güvenlik kamerasına binaya girmek isterken dengesini kaybederek düşen bir hırsız yansıdı. Aspiratör boşluğundan binaya girmeye çalışan hırsız bir anda dengesini kaybetti ve yüz üstü yere düştü. O anlarda sersemlik yaşana hırsız kendisine geldiğinde ise hırsızlığa devam etti.

    Birleşik Krallık'ın Bellshill bölgesindeki bir restoranın güvenlik kamerasına hırsızlık anları anbean yansıdı. Sürünerek aspiratörün yarattığı boşluktan içeri sızmak isteyen hırsız boşluğun hemen altında bulunan mobilyanın üzerine düşmek istedi. Ancak aniden dengesini kaybedip yere düştü. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen hırsız birkaç dakika içinde kendisine gelerek harekete geçti.

    SANİYELER İÇİNDE HER ŞEYİ ÇALDI

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    Glasgow Live'ın haberine göre, kısa sürede ayağa kalkan hırsız kasadaki parayı, bağış kutusunu ve bahşiş paralarını çaldı. Çalışanlar mesai saatlerinde dükkana geldiklerinde hırsızlığı fark ederek güvenlik kamerasından izledi ve durumu polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hırsız Birleşik Krallık

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