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    4. Hırsızlık yaptığı söylenen müşteri sinir krizi geçirdi! Hırsız olmadığını kanıtlamak için süpermarkette soyundu

    Hırsızlık yaptığı söylenen müşteri sinir krizi geçirdi! Hırsız olmadığını kanıtlamak için süpermarkette soyundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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    Kadın, güvenlik personelinin onu hırsızlıkla suçlamasının ardından süpermarkette sinir krizi geçirdi. Hırsız olmadığını kanıtlamak isteyen kadın bir anda kıyafetlerini çıkartmaya başladı. Ardından ise koşarak süpermarketten kaçtı.

    Meksika'nın Mexico City şehrinin doğusundaki Xalapa bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın güvenlik güçlerinin kendisini hırsızlıkla suçlaması üzerine duruma tepki gösterdi. Yerel halk tarafından kaydedilen görüntülerde kadının güvenlik görevlisinin karşında bir anda gömleğinin düğmelerini açarak soyunmaya başladığı görüldü.

    KOŞARAK UZAKLAŞTI

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    Söz konusu görüntülerinde devamında genç kadının masumiyetini kanıtlamak için daha fazla kıyafetini çıkarttığı anlar yer aldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, çok sayıda görgü tanığı kadının güvenlik tarafından hırsızlık yapmaya çalışmakla suçlandığını söyledi ancak hiç kimse kadının ne çaldığını açıklayamadı. Görüntüler kadının kıyafetlerini yerden alarak koşarak uzaklaşmasıyla sona erdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hırsız Meksika soyunma
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