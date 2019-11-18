Hırvatistan'daki Vukovar Katliamı'nın kurbanları anıldı

VUKOVAR (AA) - Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinde Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birlikler tarafından öldürülen kurbanlar, katliamın 28'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve en az bin 624 kişinin hayatını kaybettiği Vukovar'daki anma törenine, Hırvat devlet yetkililerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Başbakan Andrej Plenkovic gibi isimlerin de katıldığını tören, Vukovar Katliamı'nın sembolü haline gelen ve kuşatma sırasında yaralıların tedavi edildiği hastane önünde başladı.

Jandrokovic, burada yaptığı konuşmada, Vukovar'da hem bir kahramanlık destanı hem de trajedi yaşandığını anımsatarak, burada ölenlerin bugünkü Hırvatistan'ın ayakta kalması için canlarını feda ettiğini vurguladı.

Plenkovic de Hırvatistan'daki savaşın sembol şehri olan Vukovar'ın, özel bir saygı statüsü hak ettiğini söyledi.