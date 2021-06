Hızlı ve Öfkeli 9 filminden yeni rekor geldi! Pandemide gişe rekortmeni oldu

Pandemi nedeniyle defalarca ertelenen Fast & Furious 9, vizyondaki ilk hafta sonunda ülke çapında 70 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşarak A Quiet Place Part II ve The Hitman’s Wife’s Bodyguard gibi önemli filmleri geride bıraktı ve bu konuda rekor kırdı. Böylece film, yalnızca pandeminin başlangıcından bu yana değil, 2019’da vizyona giren Star Wars: The Rise of Skywalker’dan bu yana ABD gişesindeki bir film için en güçlü açılışı yapan yapım olarak hafızalara kazındı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Fast and Furious 9'ın konusu ise şöyle açıklandı: Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.