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Hızlı ve Öfkeli 9 filminden yeni rekor geldi! Pandemide gişe rekortmeni oldu

28.06.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle çekimleri ve vizyon tarihi defalarca kez ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) vizyondaki ilk haftasında rakiplerini geride bıraktı. Filmin dünya çapında elde ettiği toplam hasılatı ise 404 milyon dolara ulaştı ve film pandemi döneminde elde edilen gişe hasılatı konusunda rekor kırdı.

Hızlı ve Öfkeli 9 filminden yeni rekor geldi! Pandemide gişe rekortmeni oldu

Pandemi nedeniyle defalarca ertelenen Fast & Furious 9, vizyondaki ilk hafta sonunda ülke çapında 70 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşarak A Quiet Place Part II ve The Hitman’s Wife’s Bodyguard gibi önemli filmleri geride bıraktı ve bu konuda rekor kırdı. Böylece film, yalnızca pandeminin başlangıcından bu yana değil, 2019’da vizyona giren Star Wars: The Rise of Skywalker’dan bu yana ABD gişesindeki bir film için en güçlü açılışı yapan yapım olarak hafızalara kazındı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Fast and Furious 9'ın konusu ise şöyle açıklandı: Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.

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