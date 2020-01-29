Hollanda Danıştayı Yunus Emre Vakfına okul açma izni veren bakanlık kararını yerinde buldu

Ülkede bir önceki hükümetin OCW Müsteşarı Sander Dekker, 2016'da Naaldwijk kentinde okul açmak için başvuran Yunus Emre Vakfına, bölgede yeterli sayıda öğrenci bulamayacağı gerekçesiyle izin vermemişti. Yunus Emre Vakfı da bunun üzerine Bakanlığı mahkemeye vermişti.

İslami okulun açılmasına yönelik daha önce alınan kararlara rağmen belediyenin görev ihmalinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle OCW'nin müdahale etme hakkına sahip olduğunun altı çizildi.

Hollanda Danıştayından yapılan yazılı açıklamada, OCW'nin yasalara uygun şekilde Westland Belediyesine, Lahey'de 4 okulu bulunan Yunus Emre Vakfının yeni okul açma talebine izin vermesi konusunda ısrarcı olmasında haklı olduğu belirtildi.

LAHEY (AA) - Hollanda'da Danıştay, Yunus Emre Vakfına Naaldwijk kentinde okul açma izni veren Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının (OCW) kararına belediyenin yaptığı itirazı reddetti.

Danıştay 7 Şubat 2018'de, OCW'nin şartlara uymadığı gerekçesiyle kabul etmediği İslami okulla ilgili yeniden karar verilmesine hükmetmişti.

OCW, yeni kararında da okulun açılmasını kabul etmemiş, Danıştay ise Nisan 2019'da aldığı kararda okulun tüm şartlara uyduğunu ve bu nedenle açılması gerektiği kararı almıştı.

OCW, geçen yıl temmuzda İslami okulun açılmasını onaylamış fakat Westland Belediyesi bu karara itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu.

- Hollanda'da İslami okullar

OCW'ye bağlı İslami okullar, diğer okullar ile aynı müfredatı işliyor.

Ülke genelindeki 54 İslami okulda yaklaşık 15 bin öğrenci eğitim görüyor.

İslami okullar, İslam kimliği ve kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.

Öğrencilere emin ve güvenli bir ortam hazırlayan İslami okullar, aynı zamanda pedagojik literatürde ev, sokak ve okul kültürü olarak bilinen üçlü sac ayağını senkronize eden eğitim sistemini de benimsiyor.

