HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hollanda Danıştayı Yunus Emre Vakfına okul açma izni veren bakanlık kararını yerinde buldu

Hollanda Danıştayı Yunus Emre Vakfına okul açma izni veren bakanlık kararını yerinde buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Naaldwijk kentinde vakıf tarafından İslami okul açılabilecek

LAHEY (AA) - Hollanda'da Danıştay, Yunus Emre Vakfına Naaldwijk kentinde okul açma izni veren Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının (OCW) kararına belediyenin yaptığı itirazı reddetti.

Hollanda Danıştayından yapılan yazılı açıklamada, OCW'nin yasalara uygun şekilde Westland Belediyesine, Lahey'de 4 okulu bulunan Yunus Emre Vakfının yeni okul açma talebine izin vermesi konusunda ısrarcı olmasında haklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, alınan kararla Yunus Emre Vakfının, Westland Belediyesinin 2020-2023 okul planına dahil olacağı, okulun devlet tarafından finanse edileceği ifade edildi.

İslami okulun açılmasına yönelik daha önce alınan kararlara rağmen belediyenin görev ihmalinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle OCW'nin müdahale etme hakkına sahip olduğunun altı çizildi.

Ülkede bir önceki hükümetin OCW Müsteşarı Sander Dekker, 2016'da Naaldwijk kentinde okul açmak için başvuran Yunus Emre Vakfına, bölgede yeterli sayıda öğrenci bulamayacağı gerekçesiyle izin vermemişti. Yunus Emre Vakfı da bunun üzerine Bakanlığı mahkemeye vermişti.

Danıştay 7 Şubat 2018'de, OCW'nin şartlara uymadığı gerekçesiyle kabul etmediği İslami okulla ilgili yeniden karar verilmesine hükmetmişti.

OCW, yeni kararında da okulun açılmasını kabul etmemiş, Danıştay ise Nisan 2019'da aldığı kararda okulun tüm şartlara uyduğunu ve bu nedenle açılması gerektiği kararı almıştı.

OCW, geçen yıl temmuzda İslami okulun açılmasını onaylamış fakat Westland Belediyesi bu karara itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu.

- Hollanda'da İslami okullar

OCW'ye bağlı İslami okullar, diğer okullar ile aynı müfredatı işliyor.

Ülke genelindeki 54 İslami okulda yaklaşık 15 bin öğrenci eğitim görüyor.

İslami okullar, İslam kimliği ve kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.

Öğrencilere emin ve güvenli bir ortam hazırlayan İslami okullar, aynı zamanda pedagojik literatürde ev, sokak ve okul kültürü olarak bilinen üçlü sac ayağını senkronize eden eğitim sistemini de benimsiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danıştay eğitim Hollanda İslami okul karar

En Çok Okunan Haberler

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan vergi dairesinin yolunu kapattı

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı?

İstanbul'da kaza yapan sürücünün sözleri şaşırttı: Arabanın başında durun

İstanbul'da şaşırtan anlar! Kendisini değil, arabasını düşündü

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi

Edirne'de ele geçirildi! Yalnızca 2 tane var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.