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Hollanda'da iklim protestocuları havaalanını işgal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 23:42 | Son Güncelleme

Başkent Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na giren eylemcilerden 26'sı gözaltına alındı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nın bir bölümü, iklim protestocuları tarafından işgal edildi.

Greenpeace ve "Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grubun organizasyonunda çok sayıda kişi, havalimanının alışveriş merkezindeki bir bölümde işgal eylemi yaptı.

İşgalin son bulması için eylemcileri uyaran polis, yerlere yatıp birbirlerine kenetlenen ve direnen 26 eylemciyi gözaltına aldı.

Acil durum ilan eden polis, diğer eylemcileri de otobüslere bindirerek, işgale son verdi.

Eylemlerine sabah saatlerinde başlayan göstericiler, hükümete, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki uçuşların azaltılması, kısa mesafedeki uçuşlara alternatif olarak tren seferlerinin getirilmesi ve uçak biletlerinin pahalanması çağrısında bulundu.

Eylem nedeniyle yolcuların havalimanına giriş ve çıkışlarında gün boyu aksamalar yaşandı.

Bir grup eylemci de belediye tarafından verilen izinle havaalanı önünde protesto gösterisi yaptı.

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Amsterdam Schiphol Havalimanı eylem gösteri Hollanda iklim değişikliği işgal protesto

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