Homeopati kanser tedavisinde kullanılır mı? Homeopati ile kanser tedavisi nedir, işe yarar mı?

Vücudun kendi kendisini tedavi etmesine destek olan homeopati pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Tedavide kullanılan ilaçlar seyreltildiği için yan etkileri yok denecek kadar azdır. Her yaştan kişide uygulanan bu tedavi kanser hastalığı için de uygulanabilir. Klinik olarak yapılan araştırmalarda kesin bir çözüm sunulduğu görülmese de destekleyici tedavi olarak homeopati yaygın olarak kullanılır. Uygulanacak tedavi yöntemi kişilerdeki kanserin seviyesine, çeşidine ve kişinin durumuna göre farklılık gösterecektir.

Homeopati ile kanser tedavisi nedir?

Homeopati bir alternatif tıp yöntemidir. Bu yöntem tedavide kullanılan ilaçların seyreltilerek etkin maddesinin milyonda bire indirilerek sağlıklı bireye verilmesi olarak özetlenebilir. Bu durumun kişilerde iyileşmeyi tetikleyerek tedavi edilebileceğine inanılır. 1796 yılında Hahnemann tarafından uygulanmaya başlanmış olan homeopati günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde alternatıf tıp yöntemi araştıran kişiler de homeopatiye rastlar. Homeopati yan etkisinin neredeyse hiç olmayışı ve acısız bir tedavi yöntemi olduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilir. Kanser tedavisinde homeopati tek başına bir çözüm olmayacaktır. Destekleyici tedavi olarak kullanılabilen homeoptainin kansere çözüm olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Ancak çeşitli homeopatik ilaçlar kişinin kanser tedavisinin yan etkilerini azaltmak için kullanılabilir. Kanser tedavisi ile birlikte yürütülecek homeopatik tedavinin alanında uzman kişilerin ve doktorların gözetimi altında yapılması gerekir.

Homeopati kanser tedavisi ile birlikte kullanılır mı?

Homeopatinin temel ilkeleri arasında hastalığın bir bütün olarak ele alınması vardır. Hastalığın sadece fiziksel değil ruhsal ve duygusal etkilerinin de göz önünde bulundurulması ve tedavinin bir bütün halinde ele alınması gerektiği savunulur. Homeopati kanser hastalığının tedavisinde çözüm olarak değerlendirilemez. Alanında uzman kişilerin hassasiyetle yürütmesi gereken kanser tedavisinde kemoterapi ve diğer modern tıp yöntemlerinin uygulanması elzemdir. Homeopati kanser tedavisinde destekleyici bir yöntem olarak yaralanılabilen bir alternatif tıp seçeneğidir. Kemoterapi ve diğer ağır ilaçların yan etkilerini azaltmak, ağrı ve sızıların hafiflemesini sağlamak, kanser tedavisinde oldukça önemli olan psikolojik ve ruhsal sorunların azalmasını sağlamak için çeşitli homeopatik ilaçlardan yararlanılabilir.

