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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'el sıkma' yanıtı! Çok sert sözler: Sarayda oturan zatla mücadele edeceğiz!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.07.2024 07:59
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen bir panelde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmıyor" eleştirisiyle ilgili konuştu. Zehir zemberek ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını aramak için onun elini sıkmadım ve sıkmayacağım. Süleyman Şah türbesini kaçırıp vatan toprağını terk ettiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım. Seçimler için sahte videolar hazırladığı içini elini sıkmayacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'el sıkma' yanıtı! Çok sert sözler: Sarayda oturan zatla mücadele edeceğiz!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Salonda meşaleler "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılandı.

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Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisi hakkında yaptığı değerlendirmeyi sert sözlerle eleştirdi.

ÖZEL'İN "EL SIKIŞMIYORDU" SÖZLERİNE TEPKİ

Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. O yüzden ilk adımı ben attım."" sözlerine atıfta bulundu.

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"ONUN ELİNİ SIKMADIM VE SIKMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu "Siz susmayın konuşabilin diye onun elini sıkmıyorum, halkımıza sürtük çapulcu dediği için onun elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum. Vatandaşlığımızı üç paraya sattığı için milletin parasına el uzattığı için el sıkmıyorum. Gezide hayatını kaybeden ve Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum ve yüzüne bakmıyorum. Beni tehdit ettiği için değil bana hakaret ettiği için değil linçlere suikastlara uğradığım için değil gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını aramak için onun elini sıkmadım ve sıkmayacağım." ifadelerini kullandı.

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"SARAYDA OTURAN ZATIN ELİNİ SIKMAYIP MÜCADELE EDECEĞİZ"

Alkış ve sloganlarla desteklenen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında, "Süleyman Şah türbesini kaçırıp vatan toprağını terk ettiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım. Türkiye'yi bir sığınmacı deposuna çevirdiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahte videolar hazırladığı içini elini sıkmayacağım. Biz sarayda oturan zatın elini sıkmayacağız ve mücadele edeceğiz. Demokrasi lütufla verilmez, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle verilmez. Demokrasi kararlı mücadele ile olur hapislerden, tutuklanmalardan korkmayacağız varsa Türkiye bizim korkumuz yok" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP
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