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Honda: 3. seviye otonom araçları seri üreten ilk üretici olacağız!

OTOMOBİL HABERLERİ  | 11.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

Japon otomobil üreticisi Honda, yaptığı açıklamalarla ile ilginç bir çıkışta bulundu. Honda, 3. seviye otonom araçların seri üretimini gerçekleştirecek dünyadaki ilk firmanın kendileri olacağını söyledi.

Honda: 3. seviye otonom araçları seri üreten ilk üretici olacağız!
  1. seviye otonom araçlar için otomobil üreticileri yoğun bir şekilde çalışıyor. Hatta sadece otomobil üreticileri değil, Google'ın çatı şirketi Alphabet de otonom sürüş sistemlerine büyük yatırımlar yapıyor. Bu konuda Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın bir adım önde olduğu iddia edilse de başka üreticiler de 3. seviye otonom sürüş için zaman zaman iddialı çıkışlar gerçekleştirebiliyor. İşte Honda'nın yaptığı son açıklamada böyle bir çıkışa sahne oldu.

    3. SEVİYE OTONOM SÜRÜŞ DESTEKLİ HONDA LEGEND GELİYOR

    Reuters'ın haberine göre Honda, dünyanın ilk üçüncü seviye otonom aracının seri üretimini gerçekleştirmeyi planlıyor. Japon otomobil firması, en yeni otonom sürüş sistemine sahip lüks sedan bir aracı tüketicilerle buluşturacak. Bu aracın adı Honda Legend olacak ve Mart 2021 bitmeden satışa sunulacak. Otomobil beklenildiği üzere otonom sürüş için gereken sensörlerle dolu olacak.

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HONDA JAPON HÜKÜMETİNDEN SERTİFİKASINI ALDI

Honda günün erken saatlerinde ise Japon hükümetinden ''Traffic Jam Pilot'' sürüş teknolojisi için bir güvenlik sertifikası almış durumda. Japon yetkililere göre kendi kendine giden arabaların trafik kazalarını azaltmada, yaşlılar için ulaşım sağlamada ve lojistiği iyileştirmede büyük bir rol oynaması bekleniyor. Temmuz ayında ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla ise 5. seviye otonom sürüşe "çok yakın" olduğunu söylemişti.

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