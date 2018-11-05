Huawei'nin alt markası olan Honor'ın merak beklenen yeni telefonu Honor 8X, çok yakında resmi olarak Türkiye'de satışa sunulacak. Türkiye pazarına giriş detayları hakkında bilgiler gün yüzüne çıkarken şimdi de içerik tarafından önemli bir ortaklık haberi geldi.

Honor 8X ile Netflix arasında işbirliği!

Yakında piyasaya sürülecek olan Honor 8X, Netflix uygulaması yüklü halde gelecek. Üstelik Full HD destekli olarak sunulacak bizlere. Kullanıcılar +1 ekranına tıklayarak uygulama klasöründe Netflix simgesini görebilecekler. Netflix üyesi olanlar bilgilerini girerek içeriklere erişebilecekler.

İlk kez üye olanlar ise bir aylık ücretsiz deneme hakkına sahip olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi içerikleri Full HD olarak izleyebileceksiniz. Açıkçası Netflix severler için bu güzel bir gelişme. Yeni telefon alacak olanlar bu anlaşmayı da baz olarak kararını verebilirler.

Peki Honor 8X bizlere neler sunacak? Genel olarak teknik özellikleri bir araya getirecek olursak.

İşlemci: Huawei Kirin 710 RAM: 4 GB Depolama: 64 GB Ekran: 6.5 inç Full HD+ Arka Kamera: 20 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP Batarya: 3.750 mAh İşletim Sistemi: Android 8 Oreo

Peki ya siz bu ortaklık konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

