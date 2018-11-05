HABER

Honor 8X ile Netflix arasında işbirliği!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

Honor 8X modeli bundan böyle Netflix uygulaması ön yüklü olarak geliyor. İşte detaylar!

Honor 8X ile Netflix arasında işbirliği!

Huawei'nin alt markası olan Honor'ın merak beklenen yeni telefonu Honor 8X, çok yakında resmi olarak Türkiye'de satışa sunulacak. Türkiye pazarına giriş detayları hakkında bilgiler gün yüzüne çıkarken şimdi de içerik tarafından önemli bir ortaklık haberi geldi.
Honor 8X ile Netflix arasında işbirliği!

Yakında piyasaya sürülecek olan Honor 8X, Netflix uygulaması yüklü halde gelecek. Üstelik Full HD destekli olarak sunulacak bizlere. Kullanıcılar +1 ekranına tıklayarak uygulama klasöründe Netflix simgesini görebilecekler. Netflix üyesi olanlar bilgilerini girerek içeriklere erişebilecekler.

İlk kez üye olanlar ise bir aylık ücretsiz deneme hakkına sahip olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi içerikleri Full HD olarak izleyebileceksiniz. Açıkçası Netflix severler için bu güzel bir gelişme. Yeni telefon alacak olanlar bu anlaşmayı da baz olarak kararını verebilirler.

Peki Honor 8X bizlere neler sunacak? Genel olarak teknik özellikleri bir araya getirecek olursak.

İşlemci: Huawei Kirin 710
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ekran: 6.5 inç Full HD+
Arka Kamera: 20 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 3.750 mAh
İşletim Sistemi: Android 8 Oreo

Peki ya siz bu ortaklık konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERAhşap boyama meraklıları buraya!Ahşap boyama meraklıları buraya!
Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor?Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor?
Okyanusta korkutan görüntü!Okyanusta korkutan görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor 8X Netflix

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok satan 10 video oyunu!

En çok satan 10 video oyunu!

Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor?

Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor?

Okyanusta korkutan görüntü!

Okyanusta korkutan görüntü!

Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar?

Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar?

Diablo severlere müthiş haber! Telefonlara geliyor...

Diablo severlere müthiş haber! Telefonlara geliyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.