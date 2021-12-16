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Honor, iki telefonunu resmileştirdi! İşte özellikleri ve fiyatları

16.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor, Honor X30 ve Honor Play 30 Plus adını taşıyan iki yeni telefonunu lanse etti. Her iki yeni telefon da orta seviye özelliklere sahip ancak fiyatı ile dikkat çekebilir cihazlar. İşte Honor X30 ve Honor Play 30 Plus'ın özellikleri ve fiyatı...

Honor, iki telefonunu resmileştirdi! İşte özellikleri ve fiyatları

Honor, akıllı telefon modellerini tanıtmaya sürdürüyor. Huawei ile bağlarını koparan Honor, ekim ayında X30i ve X30 Max modellerini tanıtmıştı. Honor şimdi ise Honor X30 ve Honor Play 30 Plus ile karşımıza çıktı.

HONOR X30'UN ÖZELLİKLERİ

Honor X30'un özellikleri arasında Snapdragon 695 işlemci, 120 Hz yenileme hızı sunabilen Full HD+ 6.81 inç IPS LCD ekran, 6 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı var. 4.800 mAh pile sahip olan telefon, aktarıldığı kadarıyla yarım saatte pili yüzde 0'dan yüzde 80'e doldurabiliyor. Bu da 66W hızlı şarj desteği ile sağlanıyor. Honor X30, 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile birlikte gelirken, ön kısmında 16 MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Selfie kamerası, küçük bir ekran deliğinin içinde yer alıyor. Telefon Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 ile çalışıyor.

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HONOR PLAY 30 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

Honor Play 30 Plus, MediaTek Dimensity 700 işlemci, HD+ çözünürlük ve 90 hz yenileme hızı sunarken, 6.7 inçlik LCD bir ekranı bünyesinde taşıyor. 13 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü ile arka kamera kurulumunu tamamlayan Honor Play 30 Plus, ön kısmında ise bir damla çentiğin içine yerleştirilmiş 5 MP'lik bir ön kamera sunuyor. 5.000 mAh pil ile öne çıkan Play 30 Plus'ın 22.5W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.

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HONOR X30 VE HONOR PLAY 30 PLUS'IN FİYATI

Yeni telefonların fiyatları da belirlendi. Buna göre Çin'deki resmi satışları başlayacak Honor X30 ve Honor Play 30 Plus'ın fiyatları şöyle:

Honor X30'un fiyatı

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama - yaklaşık 235 dolar
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama - yaklaşık 361 dolar

Honor Play 30 Plus'ın fiyatı

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama - yaklaşık 173 dolar
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama - yaklaşık 235 dolar

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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