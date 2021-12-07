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Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

07.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 50'nin Türkiye pazarında satışa çıktığını duyurdu. Honor 50, Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisine sahip olan ilk telefon olarak öne çıkıyor. Peki Honor 50'nin fiyatı ne kadar?

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dörtlü arka kamera sistemine sahip olan Honor 50, 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile geliyor. Ayrıca telefonda 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamera var.

HONOR 50'NİN ÖZELLİKLERİ

Bluetooth üzerinden bağlanan kablosuz kulaklıkların, video çekimi sırasında kablosuz mikrofon olarak kullanılabildiği Honor 50'in OLED ekranı 2340x1080 piksel çözünürlüğünde, 6,57 inç boyutunda ve 75 derecelik bir kavise sahip. 1,07 milyar rengi gösterebilen bu ekran, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor ve 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

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Honor 50

Cihaz ayrıca, 4.300 mAh pili kapasitesi ile dikkat çekiyor. Buna ek olarak, şirket tarafından 66W HONOR SuperCharge teknolojisiyle birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak bataryanın 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulabileceği söyleniyor.

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HONOR 50'NİN FİYATI

Bugün satışa çıkan Honor 50 için çeşitli kampanya paketleri bulunuyor. İnternet üzerinden hizmet veren bir alışveriş sitesinde satışa çıkan telefonun fiyatı ise 9.999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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