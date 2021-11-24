Honor 60 geliyor!

Bilindiği gibi Çinli üretici aslında Huawei’nin yan markasıydı. Yani Honor ve Huawei arasında, Redmi ve Xiaomi arasındaki gibi bir ilişki vardı.

Fakat Huawei’nin başına gelen malum olayların ardından, Honor Çin’de oluşturulan dev bir konsorsiyuma satıldı. Bu satış sonrasında Google, Honor üzerindeki ambargolarını kaldırdı. Başka bir değişle, Honor tekrardan Google servislerini telefonlarına ekleme hakkına erişmiş oldu.

Google servislerini telefonlarında kullanmaya başladıktan sonra Honor, kısa sürede kullanıcı sayısını artırdı. Bu tempoyu sürdürmek isteyen Çinli üretici yakında yeni nesil amiral gemisi modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmayı amaçlıyor.

Peki Honor nasıl bir modelle karşımıza çıkacak? Şimdilik Honor 60 hakkında çok fazla bilgimiz olmasa da ne zaman tanıtılacağını artık biliyoruz.

İŞTE HONOR 60'IN TANITIM TARİHİ

Son bilgilere göre Honor 60 modelleri önümüzdeki ayın hemen başında yani 1 Aralık’ta görücüye çıkmış olacak. Telefonun bu lansmanın akabinde Çin’de satışa sunulması bekleniyor.

Honor 60’ın global pazara gelip gelmeyeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil. Bekleyip göreceğiz.

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