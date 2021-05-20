HSK üyeliği seçiminde Cumhur ve Millet İttifakları uzlaştı, HDP tepki gösterdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin ismi üzerinde uzlaşıldı. Kurul'un 4 üyesi Cumhur İttifakı'nı temsil eden AKP ve MHP, 3 üyesi ise Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin kontenjanından belirlenecek.

Uzlaşmanın ardından toplanan TBMM Anayasa Karma Komisyonu'nda seçim süreci başladı.

Üye seçiminde önerileri dikkate alınmayan ve kontenjan ayrılmayan parlamentodaki üçüncü büyük parti olan HDP ise Karma Komisyon toplantısındaki seçime katılmadı.

Komisyonun HDP'li üyeleri siyasi partilere kontenjan ayrılarak üyelerin belirlenmesine tepki gösterdi.

HDP'li üyeler, üst yargı organı üyelerinin parti kontenjanı ile belirlenmesinin yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına da gölge düşüreceğini vurguladı.

118 kişi başvuru yaptı

HSK'nın, Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı dışındaki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek.

Meclis Başkanlığı'na 118 isim HSK üyesi olmak için başvuruda bulundu.

Karma Komisyon'daki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı ortağı muhalefet partileri arasında yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyordu.