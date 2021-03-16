Huawei FreeBuds 4i Türkiye'de! İşte Huawei FreeBuds 4i'nin fiyatı

Huawei kablosuz kulaklık sektöründe de yer alıyor. Örneğin, Huawei'nin bugüne dek tanıttığı ses çözümleri arasında Huawei FreeBuds 3, Huawei FreeBuds Pro ve Huawei FreeBuds Studio gibi modeller bulunuyor. Huawei, geçtiğimiz dönemde ise Huawei FreeBuds 3i modelinin halefi olan FreeBuds 4i'nin tanıtımını gerçekleştirmişti. Çinli teknoloji üreticisinin kablosuz kulaklığı, artık bir ülkeye daha geldi; Türkiye'de.

HUAWEİ FREEBUDS 4İ ÖZELLİKLERİ

Huawei FreeBuds 4i'nin Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerinden bahsedelim. FreeBuds 4i, Apple AirPods Pro'yu andıran bir tasarıma sahip. Kulak içi bir kulaklık olduğu göze çarpan kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde açık ve kapalı alanlarda 22 dB'e kadar akıllı gürültü engellemesi gerçekleştirilebiliyor.

Bir kablosuz kulaklık için en önemli şey şüphesiz ki pil performansı. Huawei'nin aktardığına göre FreeBuds 4i, tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinlemeye veya 7,5 saat boyunca telefon görüşmesi yapmaya izin veriyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saatlik bir kullanım süresi vadeden kulaklık, kutusuyla birlikte 22 saate kadar şarj süresi sunabiliyor. Bu da yeterli bir süre olarak ifade edilebilir.