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Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 09:04 | Son Güncelleme

Huawei’nin 7nm üretim teknolojisi ile geliştirdiği Kirin 980 yonga setinden güç alacak olan Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı

Huawei’nin yeni amiral gemisi modellerini tanıtmasına artık sayılı saatler kaldı diyebiliriz. Bilindiği üzere Çinli üretici 16 Ekim’de gerçekleştireceği özel bir etkinlikte Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X modellerini tanıtacak. Yaşanan sızıntılar ve raporlar sayesinde yeni Mate 20 serisi hakkında hayli bilgiye sahibiz. Tek bilmediğimiz şey ise Huawei’nin Kirin 980 yonga seti ile donatacağı yeni modelleri için nasıl bir etiket fiyatı talep edeceğiydi. Nitekim etkinlik tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu soru işareti de yavaş yavaş cevap bulmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Mate 20 Pro’nun İngiltere’deki  fiyat etiketi ortaya çıkmıştı. Sızdırılan bilgilere göre Huawei 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanına sahip olan Mate 20 Pro’yu İngiltere’de 899 pound’tan satışa sunacak.

Telefonun Avrupa fiyatının da İngiltere fiyatı ile hemen hemen aynı skalada olacağı belirtildi. Sızdırılan son raporlara göre, Huawei Mate 20 fiyatı Avrupa’da 1079 euro’dan başlayacak. Yani bir başka değişle, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan Mate 20 Pro Avrupa’da 1079 euro’dan satılacak.

Mate 20 fiyatının ise 799 euro’dan başlayacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatlara bakarak konuşacak olursak, Mate 20 Pro’nun ülkemizde 10.000TL civarında bir etikete sahip olmasını bekleyebiliriz. Zira 1079 euro güncel kur oranı üzerinden yaklaşık olarak 7350 TL yapıyor. Buna yüzde 25 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 6 TRT payını eklediğimizde fiyat 10.000TL’ye kadar çıkabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 Pro teknoloji

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