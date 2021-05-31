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Hubble, 1785 yılında keşfedilen NGC 5037'yi görüntüledi

31.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hubble uzay teleskobu, bu kez 1785 yılında keşfedilen NGC 5037 galaksisinin büyüleyici bir görüntüsünü yakaladı. NGC 5037, 150 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Hubble, 1785 yılında keşfedilen NGC 5037'yi görüntüledi

Hubble uzay teleskobu, emekliliğine çok az bir süre kalmasına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Yıllar boyu uzayın görmediğimiz noktalarından birçok detayı bizlere ulaştıran teleskop şimdi ise oldukça değerli bir görüntü yakaladı. Bu görüntüde NGC 5037 adı verilen ve Dünya'dan çok uzakta olan bir galaksi var.

İŞTE HUBBLE'IN ÇEKTİĞİ NGC 5037 FOTOĞRAFI

NGC 5037 adı aslında ilk kez duyulmuyor. Zira galaksi, 1785 yılında İngiliz astronom William Herschel tarafından keşfedildi. Şimdi ise emeklilik için gün sayan Hubble, bu galaksinin büyüleyici bir fotoğrafını yakalamayı başardı.

Hubble

150 milyon ışık yılı mesafeye rağmen, galaksideki birçok hassas yapının ayrıntıları olağanüstü bir şekilde görülebiliyor. NGC 5037'nin merkezi ise görüntüde de göreceğiniz üzere çok parlak.

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Görüntüde Hubble'da bulunan ve adı Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) olarak geçen kameranın emeği var. Bu kamera NASA'nın paylaştığına göre, ultraviyole, görünür ve kızılötesi ışığı toplayabiliyor, böylece gözlemlediği nesneler hakkında zengin bilgiler sağlayabiliyor.

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