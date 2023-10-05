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HUDUTSUZ SEVDA 3. BÖLÜM FULL İZLE! Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti

05.10.2023 19:08 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda 3. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi, Fox Tv yayın akışı listesinde yer aldı. Heyecanla beklenen dizi bu akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? İşte Hudutsuz Sevda 3. bölüm canlı izle ekranı ve son bölüm özeti

Hudutsuz Sevda üçüncü bölümü ile bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerden Miray Daner bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalırken, Deniz Can Aktaş ile en son Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda 3. bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin'i kaybeden Halil İbrahim'i ayakta tutan tek şey artık intikam ateşidir. Halil İbrahim'in tek hedefi Letolardır ama Letolar Tarık'ın ölümünün acısını suçlu veya suçsuz herkesten çıkaracaklardır. İyi niyeti daha da fazla ölüme sebep veren Zeynep ise ailesinin gaddarlığından kendini kurtarmaya çalışır.

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HUDUTSUZ SEVDA 3. BÖLÜM FULL İZLE!

Zeynep ile yüzleşen Halil İbrahim, onun da yardımı ile Letolar'ı ve jandarmayı birbirine düşürüp kendine karşı açılan savaşı üç taraflı hale getirmeyi planlar. Letolar kendi dertlerinden Halil İbrahim'in peşini bırakmış gibi görünseler bile Üsteğmen Oğuz, Halil İbrahim'in ensesindedir. Halil İbrahim'in planı sayesinde Levent'ten kurtulabileceğine inanan Zeynep ise kendine daha derin bir kuyu kazdığının henüz farkında değildir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:30 Kirli Sepeti
02:00 Kader Bağları
04:30 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret

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