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  4. Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli çıkışı! Tepkiler sonrası açıklama geldi: Haklısın Fatih Altaylı...

Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli çıkışı! Tepkiler sonrası açıklama geldi: Haklısın Fatih Altaylı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 07:12
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Hülya Avşar Meryem Uzerli'ye “Seninle neden evlenmediler?” diye sorunca sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Altaylı ise Avşar'ın güzel oyuncuyu kıskanacağını söylemişti. Hülya Avşar hakkındaki yorumlardan sonra açıklama yaptı.

Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli çıkışı! Tepkiler sonrası açıklama geldi: Haklısın Fatih Altaylı...

Ru dizisiyle gündemde olan Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki programına konuk oldu.

Hülya Avşar, Uzerli'ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sorunca büyük tepki çekti.

Aynı gün Altaylı'nın da yayınına çıkan Meryem Uzerli'ye Fatih Altaylı ise "Benden sonra Hülya Avşar'a gideceksin, kıskançlıktan çatlayacak seni görünce" demişti. Bu görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı.

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"KISKANMADIM BAYILDIM"

Hülya Avşa ise kendisine gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı.

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“Yayından önce Meryem’in onayını aldık" diyen Hülya Avşar "Ayrıca haklısın Fatih Altaylı. Meryem gerçekten çok güzel. Kıskanmadım, bayıldım" dedi.


Express


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Hülya Avşar
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