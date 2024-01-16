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  4. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra 26 yaşına girdi! Baba kız pozuna beğeni yağdı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra 26 yaşına girdi! Baba kız pozuna beğeni yağdı

16.01.2024 16:00 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu 26 yaşına girdi. Çilingiroğlu kızı Zehra'nın doğum gününü sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı. Zehra Çilingiroğlu da babasıyla pozunu kendi sayfasında paylaştı. Zehra'nın baba kız pozuna beğeni yağdı.

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun sekiz yıl süren evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, yeni yaşına girdi. Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Kaya Çilingiroğlu, kızının yeni yaşını eski fotoğraflarıyla kutladı. Zehra'nın dünden bugüne birçok fotoğrafını video haline getiren Çilingiroğlu, paylaşımının altına "Hep mutlu olacaksın" notunu düştü.

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Zehra Çilingiroğlu'nun kardeşi Kaya Çilingiroğlu da ablası ile fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

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26 yaşına giren Zehra Çilingiroğlu da kendi sayfasında babasıyla pozunu paylaştı. Zehra'nın baba kız pozu kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

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