Hülya Avşar, Tolga Çevik'i çileden çıkardı

Hülya Avşar, geçen hafta konuk aldığı Mehmet Aslantuğ ile sohbeti sırasında kadınların çalışmasını eleştiren sözleriyle tepki çekmişti.

Avşar’ın son konuğu ünlü komedyen Tolga Çevik oldu.

TOLGA ÇEVİK NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Konuklarına yönlendirdiği ilginç sorularıyla birçok kez toplumun farklı kesimlerinin öfkesini üzerine çeken Avşar, bu defa Tolga Çevik’i sinirlendirmeyi başardı.

Avşar’ın İngilizceyi annesinden öğrendiğini söyleyen Çevik’e ısrarla “Annenden mi öğrendin?” “İngilizceyi kim öğretti?” diye sorması şaşkınlık yarattı.

Tolga Çevik, Avşar'ın o hallerine ve anlamamasına şaşkın bir şekilde bakarken bir süre sonra çileden çıktı ve “Öbür Hülya Avşar’ı getirir misiniz? Bu su kaynattı” dedi.