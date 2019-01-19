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Hurda toplayan Suriye uyruklu iş makinesinin altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:04 | Son Güncelleme

İzmir'deki Harmandalı çöp depolama alanında geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan Suriyeli hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp depolama alanında atık toplayan Suriye uyruklu, manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Harmandalı çöp depolama alanında hurda malzeme toplayan Suriyeli Mustafa Tahkika (38), düzenleme çalışması yapan Mahmut Y'nin kullandığı dozerin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tahkika'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası şirketin şantiyesine giden sürücü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tahkika'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mahmut Y'nin polise verdiği ifadesinde, çöplerin arkasında kalan Tahkika'yı görmediğini, öldüğünü fark edince korkarak şantiyeye sığındığını söylediği öğrenildi.

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Çiğli çöp Depolama Alanı Harmandalı izmir Suriyeli

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