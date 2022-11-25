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Hurdadan topladı, kendi arazi aracını yaptı! Gören alkışlayıp, ıslık çalıyor

25.11.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mühendislik öğrencisi 23 yaşındaki Ali Demircioğlu evde ve çevresinde kullanılmayan metalleri toplayarak kendi arazi aracını yaptı. Demircioğlu, ''Bu işi seri üretim haline getirmek ve bir fabrika açıp yerli üretim yapmak istiyorum. Bu noktada artık yaptığım araçlardan edindiğim bilgiler, deneyimler bu yolda ilerlememi sağlayacak. Aracı ilk sürüşe başladığım zaman insanların tepkisi gayet farklı oluyor doğal olarak. Korna çalanlar, alkışlayanlar, ıslık çalanlar oluyor'' ifadelerini kullandı.

Hurdadan topladı, kendi arazi aracını yaptı! Gören alkışlayıp, ıslık çalıyor

Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ali Demircioğlu (23), evde ve çevresinde kullanılmayan metalleri toplayarak araç yapmaya karar verdi. İki motosiklet motoru, karoserinde buzdolabı ızgarası ve çiçek saksısı kullanan, lastiklerini motosiklet, farlarını da eski model bir otomobilden alıp kullanan Demircioğlu, altı haftada buggy tarzı aracı tasarladı.

Hurda parçalardan oluşturduğu arazi aracıyla test sürüşlerine çıkan Demircioğlu, aracını geliştirmeyi istiyor. Ali Demircioğlu, AA muhabirine 16 yaşından bu yana araç yapmaya çalıştığını anlattı.

Bugüne kadar altı araç yaptığını aktaran Demircioğlu, tasarladığı her araçta kendini biraz daha geliştirerek yenilikler eklediğini söyledi.

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''HİBRİT ARAÇLARA YÖNELMEYİ DÜŞÜNÜYORUM''

Son yaptığı aracı da hurda malzemelerden oluşturduğunu belirten Demircioğlu, şöyle devam etti: "Olabildiğince geri dönüşümden kazanılmış malzemeler kullandım. Aracın mesela yan taraflarında buzdolabı ızgarası var. Farlarımız çiçek saksısından ve yine hurda bir aracın farları. Üzerindeki malzemelerin neredeyse tamamı çıkma malzemeler. Koltuk yine tamamen kendi üretimim, direksiyonumuz zincirden yapıldı. Bu noktada birçok malzemeyi olabildiğince geri kazandırmaya çalıştım. Aracın üzerinde kendi geliştirdiğim ikili bir süspansiyon sistemi var. Bunu geliştirip patentini almak istiyorum. İkinci hedefim de içten yanmalı yerine daha fazla elektrikli ve hibrit araçlara yönelmeyi düşünüyorum."

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Demircioğlu, yaptığı aracın çift motor tek şaft özelliğine sahip olduğunu belirtti. Arazide rahat gidebilen aracının 60-70 kilometre hıza ulaşabildiğini anlatan Demircioğlu, bir litre benzinle yaklaşık 28 kilometre gidebildiğini söyledi.

"YERLİ ÜRETİM YAPMAK İSTİYORUM"

Araç yapımına devam edeceğini belirten Demircioğlu, şunları kaydetti: "Bu işi seri üretim haline getirmek ve bir fabrika açıp yerli üretim yapmak istiyorum. Bu noktada artık yaptığım araçlardan edindiğim bilgiler, deneyimler bu yolda ilerlememi sağlayacak. Aracı ilk sürüşe başladığım zaman insanların tepkisi gayet farklı oluyor doğal olarak. Korna çalanlar, alkışlayanlar, ıslık çalanlar oluyor.''

AA-20221125-29541670-29541669-TOPLADIGI_HURDA_PARCALARINDAN_KENDI_ARAZI_ARACINI_YAPTI

(AA)

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