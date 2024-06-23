'Huzurevi daha pahalı' dediler! Çift huzurevinde yaşamak yerine 51 gemi yolculuğuna rezervasyon yaptırdı... "Bu çözüme şapka çıkartırım"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da yaşayan Marty ve Jess Ansen çifti huzurevine gitmek yerine buldukları çözümle bir anda sosyal medyanın ilgisini çekti. Çift, emekli olmadan önce yolcu gemilerine gitmekten her zaman keyif almıştı ve bunun maliyetini araştırdıktan sonra oldukça şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar.

Gemi yolculuklarının huzurevi ödeneklerinden daha ucuz olduğunu fark eden çift 51 gemi yolculuğuna rezervasyon yaptırarak bitmeyen bir tatilin tadını çıkartıyor. Yolcu gemisindeki tüm aktivelerin tadını çıkartan ikilinin 51 rezervasyonu yerine getirmesi durumu kaptan dahil gemideki herkesten daha uzun süre gemide kalacakları anlamına geliyor. Marty, "Tekerlekler değişiyor ama biz gemide kalıyoruz" derken Jess şunu ekledi: "Farklı kaptanları gemiye davet ediyoruz."

İkilinin bulduğu çözüm ise sosyal medyada eğlence konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı fikre, "Bu çözüme şapka çıkartırım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hayatta zevk alan ikili" yorumunu yaptı.







