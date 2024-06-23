Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. 'Huzurevi daha pahalı' dediler! Çift huzurevinde yaşamak yerine 51 gemi yolculuğuna rezervasyon yaptırdı... "Bu çözüme şapka çıkartırım"

    'Huzurevi daha pahalı' dediler! Çift huzurevinde yaşamak yerine 51 gemi yolculuğuna rezervasyon yaptırdı... "Bu çözüme şapka çıkartırım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 14:58
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralyalı Marty ve Jess Ansen çifti yaşlılıklarını huzurevinde geçirmek yerine oldukça ilginç bir yola başvurdu. 51 gemi seyahatine rezervasyon yaptıran ikili bu tatilin kendilerine huzurevi masraflarından daha ucuza denk geldiğini söyledi.

    'Huzurevi daha pahalı' dediler! Çift huzurevinde yaşamak yerine 51 gemi yolculuğuna rezervasyon yaptırdı... "Bu çözüme şapka çıkartırım"

    MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da yaşayan Marty ve Jess Ansen çifti huzurevine gitmek yerine buldukları çözümle bir anda sosyal medyanın ilgisini çekti. Çift, emekli olmadan önce yolcu gemilerine gitmekten her zaman keyif almıştı ve bunun maliyetini araştırdıktan sonra oldukça şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar.

    1

    Gemi yolculuklarının huzurevi ödeneklerinden daha ucuz olduğunu fark eden çift 51 gemi yolculuğuna rezervasyon yaptırarak bitmeyen bir tatilin tadını çıkartıyor. Yolcu gemisindeki tüm aktivelerin tadını çıkartan ikilinin 51 rezervasyonu yerine getirmesi durumu kaptan dahil gemideki herkesten daha uzun süre gemide kalacakları anlamına geliyor. Marty, "Tekerlekler değişiyor ama biz gemide kalıyoruz" derken Jess şunu ekledi: "Farklı kaptanları gemiye davet ediyoruz."

    3

    İkilinin bulduğu çözüm ise sosyal medyada eğlence konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı fikre, "Bu çözüme şapka çıkartırım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hayatta zevk alan ikili" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Müstehcen mesajları ifşalandı

    17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti! Müstehcen mesajları ifşalandı

     Dansözden kıskandı! Kocasını kaçırmak istedi

    Dansözden kıskandı! Kocasını kaçırmak istedi

     Manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Beğeni butonu çöktü

    Manzaraya karşı bikinisiyle kalça şovu yaptı! Beğeni butonu çöktü

     Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

    Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

     Eşofmanını aşağıya indirdi! Limitte kaldı... "Az daha gözükecek"

    Eşofmanını aşağıya indirdi! Limitte kaldı... "Az daha gözükecek"


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Alkolle mangalı tutuşturmak istedi! Bir anda alevler küçük kızı sardıAlkolle mangalı tutuşturmak istedi! Bir anda alevler küçük kızı sardı
    Yolcular saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadıYolcular saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı
    Genç sevgilisi kızının eski erkek arkadaşı çıktıGenç sevgilisi kızının eski erkek arkadaşı çıktı
    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya gemi yolculuk
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Zincir marketlerde yeni gelişme! 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

    Zincir marketlerde yeni gelişme! 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

    Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

    Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

    'Huzurevi daha pahalı' dediler! 51 gemi yolculuğuna rezervasyon yaptırdılar

    'Huzurevi daha pahalı' dediler! 51 gemi yolculuğuna rezervasyon yaptırdılar

    Üst katındaki Arap komşusunun halı silkelemesine böyle sitem etti

    Üst katındaki Arap komşusunun halı silkelemesine böyle sitem etti

    Yolcular saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı

    Yolcular saç saça baş başa kavga etti! Kimse ayıramadı

    Kadın turistin etrafında pervane oldular! "Çiftleşme dansı"

    Kadın turistin etrafında pervane oldular! "Çiftleşme dansı"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

    Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.