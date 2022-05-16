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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan öğrenci ulaşım indirimi kararına veto

16.05.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da öğrenci ulaşım kartlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İBB Meclisinde Cumhur İttifakının teklifiyle kabul edilen öğrenci ulaşım kartlarına yapılan indirime ilişkin karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tevfik Göksu ise karar nedeniyle İmamoğlu’na “Reklama 849 milyon lira ayıran İBB Başkanı” sözleriyle tepki gösterdi. İmamoğlu daha önceki açıklamasında ise kararı veto edeceğini belirtmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan öğrenci ulaşım indirimi kararına veto

AK Parti ve MHP'li üyelerin teklifiyle geçen ay gerçekleştirilen meclis toplantısında kabul edilen öğrenci abonmanına yapılan yüzde 40'lık zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesine ilişkin karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise sevk edildi.

"REKLAMA 849 MİLYON LİRA AYIRAN İBB BAŞKANI..."

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reklama 849 milyon lira ayıran İBB Başkanı, İstanbullu öğrencilerimiz için 463 milyon lira sübvanseyi çok görerek, meclisten geçirdiğimiz, 'Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınması ve İETT’nin sübvanse edilmesi' teklifimizi veto etti" ifadelerini kullandı.

"İSPARK'IN SERMAYE ARTIŞI VE SÜVANSE KARARINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Paylaşımında İSPARK'taki duruma da değinen Göksu, "CHP'li İBB Başkanı gibi siyasi şov ve popülizm yapmıyor, İSPARK çalışanı emekçilerimizin beklediği müjdeyi veriyoruz. İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak bu yükün İstanbulluların üzerine yıkılmasına izin vermeyecek, İSPARK'ın sermaye artışı ve sübvanse kararını destekleyeceğiz." dedi.

"TABİİ Kİ VETO EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu daha önce, mecliste tartışılarak kabul edilen, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için sübvanse edilmesine yönelik karara ilişkin, "Önce 'indirimi yapacağız' dedik, seçimden önce. Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza, gençlerinize anlatın bunu, size gülerler. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan rest! 'Veto edeceğim'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan rest! 'Veto edeceğim'


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