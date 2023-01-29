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İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki... Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

29.01.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl dışı gezileri nedeniyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na bu kez de pankartlı protesto düzenlendi. Şehrin birçok noktasına, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı. Pankarttaki yazının altında ise "16 milyon İstanbullu" ifadesi dikkat çekti. İşte haberin detayları...

İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki... Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışı gezileri dolayısıyla kentin işlek noktalarına, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

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Fatih'te Saraçhane ve Edirnekapı'nın yanı sıra Esenler ile Bağcılar'ın aralarında bulunduğu kentin işlek noktalarındaki bazı üst geçitlere asılan pankartlarda, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazıldığı görüldü.

Pankarttaki yazının altında ise "16 milyon İstanbullu" ifadesi yer aldı.

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GEZİLERE DEVAM EDECEK

Yurt dışında Yunanistan, yurt içinde de Kastamonu, Karabük, Bursa, Bilecik'e giden ve ziyaretlerine devam edeceği öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seyahatleri, sosyal medyada ve kamuoyunda eleştirilmişti. (AA)

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Ekrem İmamoğlu ibb

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