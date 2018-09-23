İBB BAŞKANI UYSAL: TEKNOFEST'E 550 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ GELDİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Festivalin gelecek sene yapılacağı yere değinen Uysal, "Üçüncü Havalimanı henüz açılmadı, açılmak üzere. Seneye de Atatürk Havalimanı buraya taşınacağı için orada yapmak imkanımız var. Büyük bir imkan bu" dedi.

"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen, sponsorları arasında Demirören Medya Grubu'nun da bulunduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son gününde de heyecanlı anlara sahne oldu.

GÜNLÜK 200 BİNE YAKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Yerli üretim T625 genel maksat helikopteri içerisinde, Demirören Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, festivalin dördüncü gününde, katılımcı sayısına ilişkin bilgiler de verdi.

Mevlüt Uysal, "Bu süreç içerisinde 550 bine yakın ziyaretçi geldi. Her gün ortalama 200 bine yakın insan geldi. T3 Vakfı ile başlarken 'Bu kadar kişi gelir mi, bu kadar hareketli geçer mi' diye tereddütlüydük. Böyle bir festivale İstanbul'un, Türkiye'nin ihtiyacı varmış. İlk sene olmasına rağmen bu kadar ilgi olması çok güzel" dedi.