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İbo ile Güllüşah filminin Oya’sıydı! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Deniz Türkali'nin kızı bakın kim çıktı, duyan şaşırdı

29.10.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Kemal Sunal, Gülşah Alkoçlar, Ayşen Gruda, Bilge Zobu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı 'İbo ile Güllüşah' filminde Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali, şimdilerde 78 yaşında. Ünlü oyuncunun kızını ilk kez duyanlar kim olduğunu öğrenince şaşırıyor. İbo ile Güllüşah’ın Oya’sı Deniz Türkali bakın hangi şarkıcının annesiymiş...

Atıf Yılmaz'ın yönetettiği 1978 yapımı 'İbo ile Güllüşah' en sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın başrollerini paylaştığı filmde Gazeteci Oya'yı canlandıran Deniz Türkali'nin kızı da annesi gini ünlü bir sanatçı.

gazeteci oya

Nişantaşı Kız Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada tiyatroya merak salan Deniz Türkali, Şişli Koleji'ndi bitirdi.

Konservatuvara girdikten 2 sene sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam eden ünlü isim, müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Çeşitli ülkelerde konserler verdi.

Deniz Türkali 1

Ülkesine döndükten sonra bir süre Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yapan Türkali, takvimler 1980 yılını gösterdiğinde oyunculuğa döndü.

Deniz Türkali 2

Ünlü isim, şarkıcılığa devam edip tek kişilik tiyatro oyunlarında oynadı. Radyoda ve televizyonda programlar yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi.

Deniz Türkali 4

Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı. “Beyoğlu” dergisinde köşe yazıları, “Kriter” dergisinde Avrupa Birliği ülkeleri sinema tanıtım yazıları yazdı. “Şehvet” adlı bir albümü var.

Deniz Türkali 3

Yazar Vedat Türkali'nin kızı, yönetmen ve senarist Barış Pirhasan'ın ablası, yönetmen Atıf Yılmaz'ın eşi olan Deniz Türkali, ünlü şarkıcı Zeynep Casalini'nin annesidir.

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Zeynep Casalini, Deniz Türkali'nin İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evliliğinden olan kızıdır. 9 yaşındayken AKM ile tanışarak sanat hayatına adım attı.

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1985'te Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde tiyatro çalışmalarına başladı ve amatör bir gruba katılarak bir dönem tiyatro ile ilgilendi. Lisedeyken 1988 yılında ev arkadaşı Yasemin Alkaya'nın teşvikiyle şarkı söylemeye başladı.

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İtalya'da bir rock grubuyla sahne aldı. İngiltere'de bir caz kulüpte şarkı söyledi. 1990'da Marmaris'e yerleşti ve sahne çalışmalarını sürdürdü.

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'DUVAR' ŞARKISIYLA BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Aranjor Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan ilk albümünde Sezen Aksu'nun "Duvar" adlı parçasını da seslendirdi.

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