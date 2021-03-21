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  4. İbo Show'a katılan İsmail YK'nın dansı sosyal medyayı salladı

İbo Show'a katılan İsmail YK'nın dansı sosyal medyayı salladı

21.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yine birbirinden ünlü konuklarıyla izleyici karşısına çıktı. Şarkıcı İsmail Yurtseven yani bilinen adıyla İsmail YK, yaptığı dans ile geceye damgasını vurdu.

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' dün akşam yayınlanan 18. bölümüyle yine gündem oldu. Programın son bölümüne; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oldu.

İSMAİL YK'NIN DANSI GÜNDEM OLDU

Özellikle 2005-2010 yılları arasında müzik dünyasında ismini duyurmayı başaran İsmail Yurtseven, 'Çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına kıtlasın' şarkısında dans etti.

İbo Show'a katılan Ceylan estetikli haliyle sosyal medyanın dilindeİbo Show'a katılan Ceylan estetikli haliyle sosyal medyanın dilinde

İlginç dans tarzı ile izleyicilerin de dikkatini çeken Yurtseven sosyal medya kullanıcılar tarafından birçok kez paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İsmail YK kısa sürede Twitter'da da tt olurken, ünlü şarkıcının dansına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

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'ALLAH BELANI VERSİN' CEVABI GÜLDÜRDÜ

Öte yandan program sırasında İbrahim Tatlıses'in İsmail YK'ya yönelttiği o soru herkesi güldürdü. Tatlıses, şarkıcıya "Sen ne okuyacaksın? Çok merak ettim" dedi. İsmail YK ise bu soruyu "Allah belanı versin" diye yanıtladı.

Bunun üzerine herkes kahkahaya boğulurken; İsmail YK "Yani şarkı olarak Allah belanı versin" diyerek hem konukları hem de seyircileri biraz daha güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail YK
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