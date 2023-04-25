İbrahim Selim, Mert Ramazan Demir'e 'Şimdi düzenli ilişkide misin?' diye sorunca... Olay anlar

Yalı Çapkını oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemden düşmüyor. İkilinin Urla tatili aşk iddialarını alevlendirdi ancak oyuncular yaptıkları açıklamada yine iddiaları yalanladı.

Bu iddialar gündemdeyken Mert Ramazan Demir'in, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan Bu Gece programına katılması ve oradaki bazı anlar da sosyal medyaya düştü.

İBRAHİM SELİM KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Selim "Şimdi düzenli ilişkide misin?" diye sorunca, Mert Ramazan Demir ne diyeceğini bilemedi. Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim'in sorduğu soruya önce "Bilmiyorum" dese de sonra "Ya evet" diyerek geçiştirdi.

Durumu anlayan İbrahim Selim ise, "Aynen tamam, evet zorladığımız belli oldu" diyerek konuyu değiştirdi.



