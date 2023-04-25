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İbrahim Selim, Mert Ramazan Demir'e 'Şimdi düzenli ilişkide misin?' diye sorunca... Olay anlar

25.04.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasında bir aşk yaşandığı iddiası sık sık gündeme gelse de ikili her fırsatta bu iddiayı yalanlıyor. Son olarak İbrahim Selim'e konuk olan Demir 'Şimdi düzenli ilişkide misin?' sorusuna ne yanıt vereceğini bilemedi.

Yalı Çapkını oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemden düşmüyor. İkilinin Urla tatili aşk iddialarını alevlendirdi ancak oyuncular yaptıkları açıklamada yine iddiaları yalanladı.

Bu iddialar gündemdeyken Mert Ramazan Demir'in, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan Bu Gece programına katılması ve oradaki bazı anlar da sosyal medyaya düştü.

Urla tatili aşk iddialarını alevlendirdi! Bakın ne dediler Urla tatili aşk iddialarını alevlendirdi! Bakın ne dediler

İBRAHİM SELİM KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Selim "Şimdi düzenli ilişkide misin?" diye sorunca, Mert Ramazan Demir ne diyeceğini bilemedi. Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim'in sorduğu soruya önce "Bilmiyorum" dese de sonra "Ya evet" diyerek geçiştirdi.

Ekran Alıntısı

Durumu anlayan İbrahim Selim ise, "Aynen tamam, evet zorladığımız belli oldu" diyerek konuyu değiştirdi.


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