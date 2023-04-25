İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada babasıyla yemekten paylaştı

"Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar" diyen İbrahim Tatlıses'in çocukları zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses, 2011–2013 yılları arasında evlendiği Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada da babasıyla pozlarını paylaşıyor.

10 yaşındaki Elif Ada, baba-kız pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Elif Ada yayınladığı bu kareye, "Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinde" notunu düştü.

Elif Ada'nın pozunu görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.



