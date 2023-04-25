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İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada babasıyla yemekten paylaştı

25.04.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, zaman zaman annesiyle zaman zaman da babasıyla pozlarını paylaşıyor. Neredeyse annesinin boyuna ulaşan Elif Ada, baba- kız pozlarına bir yenisini daha ekledi.

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada babasıyla yemekten paylaştı

"Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar" diyen İbrahim Tatlıses'in çocukları zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses, 2011–2013 yılları arasında evlendiği Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada da babasıyla pozlarını paylaşıyor.

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10 yaşındaki Elif Ada, baba-kız pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Elif Ada yayınladığı bu kareye, "Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinde" notunu düştü.

Elif Ada'nın pozunu görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

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Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses yaşında

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