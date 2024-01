İbrahim Tatlıses torunu için dua istemişti! Yasemin Şefkatli oğlu İbrahim Ayel'in son durumunu paylaştı

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Ünlü çift, bebeklerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

İKİZLERDEN BİRİ AMELİYAT OLDU

Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Haberi sevenleriyle paylaşan Tatlıses, sonrasında torununun ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

Tüm bunların ardından oğlu Sinan Emir ile eşi İdo Tatlıses'i fotoğraflayan Yasemin Şefkatli, paylaşımına "Benimkiler" notunu düştü.

Ardından hastane odasında çekilen bir fotoğrafını da paylaşan Şefkatli, zor günler geçirdiğini söyleyip oğlu İbrahim Ayel'in son durumu hakkında bilgi verdi.

"Valla günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum ben de anlamış değilim henüz" diyen Şefkatli, "Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun, yazmıyorsun?' diyorsunuz. Siz her şeyi anlatacağım. Burada da meraklanan, dua eden bir ailem var biliyorum. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza öyle inanıyorum. Sonra ben de sizlere kavuşacağım. Sinan Emir de gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

İDO TATLISES'TEN İKİZLERLE İLK POZ

Öte yandan ikiz bebeklerle ilk poz İdo Tatlıses'ten gelmişti. Talıses, oğullarının yüzünü kapatarak yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi de eklemişti.