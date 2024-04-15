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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’ın kızları Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna ulaşan Elif Ada son haliyle şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.04.2024 08:59
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Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında dünyaevine girmişti. Elif Ada adını verdikleri bir kızı olan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra boşanmıştı. Ünlü çiftin kızları Elif Ada, büyüdü, doğum gününü kutladı. Annesinin boyuna ulaşan Elif Ada'nın son halini görenler şaşırdı.

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’ın kızları Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna ulaşan Elif Ada son haliyle şaşırttı

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2011 yılında evlenmişti. Elif Ada adında bir de kızı olan çift, evliliklerinin ikinci yılında boşanmıştı.

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Ünlü çiftin minik kızları Elif Ada, kocaman genç bir kız oldu. Annesi Ayşegül Yıldız, kızı için özel bir doğum günü partisi düzenledi.

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"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN"

Ayşegül Yıldız kızıyla olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum geldi. Annesinin boyuna ulaşan Elif Ada'nın son halini görenler şaşırdı.

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Yıldız, kızıyla yaptığı paylaşımın altına, "Prensesim senin annen olduğum için çok şanslıyım. Anneliği seninle öğrenmek ve seninle yol almak hayatım boyunca tattığım en güzel duygu ve başıma gelen en güzel şey... Hoş gelsin yeni yaşın! Sana sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirsin. Tüm hayallerin, tüm dileklerin ömrün boyunca gerçek olsun bebeğim, Rabbim karşına hep iyi insanları çıkarsın… İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın çiçeğim" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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