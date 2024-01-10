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  4. İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet arasındaki kavga alevlendi! Babasına zehir zemberek sözler

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet arasındaki kavga alevlendi! Babasına zehir zemberek sözler

10.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses, kendisine ait olan ‘Tatlıses’ markasını izinsiz şekilde kullanarak ‘Tatlıses Kebap’ isimli mekân açtığı iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açmıştı. Tatlıses'in oğlu bir süredir küs olduğu babasına dair zehir zemberek ifadeler kullandı.

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet arasındaki kavga alevlendi! Babasına zehir zemberek sözler

İbrahimTatlıses, akıl sağlığından şüphe ettiği için kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses ile bu defa ‘Tatlıses’ markası yüzünden mahkemelik olmuştu. Baba oğul arasındaki kavga yeniden alevlendi.

Yeni Günaydın'a konuşan Ahmet Tatlıses babasını adeta ifşa etti ve zehir zemberek ifadeler kullandı. "Tatlıses markasını değiştirmeyeceğim. Benim soyadım Tatlıses... İbrahim bey ne zaman yeni bir şeyler yapmak istese ne zaman haber olmak istese benim ile ilgili asılsız iddialar ortaya atıyor" diyen Ahmet Tatlıses şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

FABRİKASI MÜHÜRLENDİ

"Tatlıses kebap ve çiğköfte şubelerini 20 yıl boyunca ben işlettim. Ne zaman bıraktım işte o zaman rezalet oldu. Hatta geçtiğimiz aylarda kendi işlettiği çiğköfte fabrikası merdiven altı imalat yapmaktan mühürlendi. İbrahim bey ağır ilaçlar kullanıyor dolayısıyla artık bu işlere de yetişemiyor. Yanındakiler de ilgilenmediği için artık merdiven altı oldu. Benim kendisiyle gıda şirketleri bazında yüzde 10 ortaklığım vardı onu dahi elimden aldı yine sustum."

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"Tatlıses ile hizmet vermeye devam edeceğim çünkü onun kadar bende emek verdim, zaten yıllardır kebap özelinde yalnızca benim şubelerim var, sanki yeni bir şeymiş gibi şimdi neden bu tavır anlamış değilim" diyen Tatlıses'in oğlu Ahmet "Kendisi istediği içinde adımı ve soyadımı değiştiremem" diye konuştu.

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