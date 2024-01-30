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    4. 'İçerisindeki amonyak dişleri beyazlatıyor' dedi! İdrarıyla dişlerini fırçaladı... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    'İçerisindeki amonyak dişleri beyazlatıyor' dedi! İdrarıyla dişlerini fırçaladı... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 07:42 | Son Güncelleme:
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    Bir sosyal medya kullanıcısı idrarın içinde bulunan amonyak nedeniyle dişleri beyazlatma özelliğinin bulunduğunu söyleyerek dişlerini macun yerine idrarıyla fırçaladığı anları paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının o anlara tepkileri gecikmedi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı dişlerinin renginin sarardığını söyleyerek diş macunu yerine kendi idrarını kullanmaya karar verdi. Öncesinde idrar testi vererek herhangi bir enfeksiyon durumu olmadığının tespit edildiğini söyleyen genç kız daha sonrasında ise bir kavanoza doldurduğu idrarına diş fırçasını batırarak dişlerini fırçaladı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anlara tepki göstererek durumu eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar saçma bir fikir daha görmemiştim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Her saniyesinde midem ayrı bulandı" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya diş fırçalama
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