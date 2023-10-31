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  4. İçinde 300 bin liralık ziynet eşyası vardı! Mağazada unutulan çantayı böyle çaldı

İçinde 300 bin liralık ziynet eşyası vardı! Mağazada unutulan çantayı böyle çaldı

31.10.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Bursa'da Zeynep G. (23), bir mağazada unutulan çantayı fark edip çaldı. Zeynep G. polis ekiplerince yakalanırken, çantanın içindeki 300 bin lira değerinde ziynet eşyası sahibine teslim edildi. Şüphelinin yanındaki köpek ile yaptığı hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar...

İçinde 300 bin liralık ziynet eşyası vardı! Mağazada unutulan çantayı böyle çaldı

Olay, dün 12.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Kurnaz (34), ayakkabı almak için gittiği mağazada içerisinde 300 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantasını unutup, ayrıldı.

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Mağazada müşteri olarak bulunan Zeynep G., çantayı fark etti. Bir süre köpeği ile ayakkabıları inceleyen Zeynep G., daha sonra unutulan çantayı çalıp, dükkandan çıktı.

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Çantasını unuttuğunu fark eden Merve Kurnaz, mağazaya geri döndü. Kurnaz'ın çantası bulunmayınca durum, polise bildirildi.

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Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri, görüntülerden şüpheliyi tespit etti.

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Daha önce de köpek ile hırsızlık yaptığı belirlenen Zeynep G. yakalanırken, şüphelinin yanında bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

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Emniyetteki işlemleri sonrası Zeynep G., 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık mağaza

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