İçindekileri bilmeden kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı... “Bu çok eğlenceliydi”

Bir TikTok kullanıcısı bağış için ürünlerin satıldığı dükkanda kilitli bir kutu bulunca maceracı ruhun devreye girdiğini söyleyerek o anları kaydetmeye karar verdi. Kilitli kutuyu açmak için eve götüren adam, “Batman logolu pembe kutuyu görünce onu almak istediğime karar verdim. İçinde ne olduğunu görmek için onu kırmak adına eve getirdik. Çekiç kullandık ve kutuyu açtığımızda gördüklerime inanamadım” dedi.

“DEĞERLİ BİR ŞEY OLMASINI BEKLEMİYORDUM”

Kutudan takılar çıktığında şaşırdığını dile getiren Thrifter, “Orada takılar bulduk ama ne yazık ki çoğunun bildiğim kadarıyla hiçbir değeri yoktu. Bunu yapmak gerçekten eğlenceliydi, burada gerçekten değerli bir şey olmasını beklemiyordum” diye konuştu.

TikTok’ta kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinin ardından Thrifter, kutunun içerisini kendisi doldurarak yeniden kilitlediğini ve yeni alıcılarla buluşması için satışa çıkarttığını söyledi.