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iCloud hesap silme işlemi nedir? iCloud hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, Apple kimliği silinebilir mi?

02.08.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple ürünlerini kullanan kişiler için iCloud hesabının nasıl silindiği ve bu işlemin sonuçlarının neler olduğu son derece önemlidir. Bu nedenle Apple kullanıcıları için iCloud hesap silme işleminin adımları sıralı bir şekilde sunulmalıdır. Buna ek olarak bir iCloud hesabı silindiği zaman hangi verilere erişim sağlanamadığı hakkında da detaylı açıklamalar yapılmalıdır. Böylelikle Apple kimliğini silmeyi planlayan kişilerin bu konuda bilinçli bir şekilde hareket etmeleri kolaylaşır.

iCloud hesap silme işlemi nedir? iCloud hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, Apple kimliği silinebilir mi?

Apple markasına ait olan cihazların yaygın olarak kullanıldığı bilinir. Bu doğrultuda Apple cihazlarda oluşturulan iCloud hesaplarının nasıl silinebildiği de sıklıkla araştırılır. iCloud hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyen bir kişinin Apple kimliği sayfasına geçiş yapması yeterlidir. Bu sayfaya erişim sağlandıktan sonra 2-3 dakika içerisinde iCloud hesabı silinebilir. Apple kimliğini kalıcı olarak silme işleminin aşamaları açıklandıktan sonra ise bu işlemin sonuçlarına değinilmesinde fayda vardır.

iCloud hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Apple marka cihaz kullanan bireyler iCloud hesaplarını nasıl silebilecekleri konusunda araştırma yapar. Bu bağlamda iCloud hesabı kalıcı olarak silme işleminin aşamaları sıralı bir şekilde aktarılmalıdır. iCloud hesabını silecek olan kişilerin ilk olarak bu hesaba giriş yapmaları gerekir. Daha sonra takip edilmesi gereken adımların sırası ise aşağıdaki gibidir:

  • iCloud hesabına giriş yapıldıktan sonra Hesabını Yönet başlıklı sekmeye erişilir.
  • Hesabını Yönet sekmesinden Apple kimliği için oluşturulan sayfaya geçiş yapılır.
  • Apple kimliği sayfasına geçiş yapıldığı zaman Veri ve Gizlilik yazısına tıklanır.
  • Veri ve Gizlilik sekmesinde yer alan Gizliliği Yönet başlığına tıklanarak Hesabı Sil seçeneğine ulaşılır.
  • Hesabı Sil butonuna tıklayan kişilerin iCloud hesaplarını kalıcı olarak silme işlemini tamamlamaları mümkündür.

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Apple kimliği silinebilir mi?

Apple marka cihaza sahip olan kişilerin bir iCloud hesabı açmaları gerekir. Bu hesap aynı zamanda Apple kimliği olarak da adlandırılır. Dolayısıyla Apple kimliğinin nasıl silinebildiği ve silindiği takdirde hangi verilere erişim sağlanamadığı sıklıkla araştırılır. Apple kimliği için oluşturulan sayfaya geçiş yapıldığı zaman iCloud hesaplarının yönetilmesi ve silinmesi mümkündür. Ayrıca bu işlemin yaklaşık olarak 2-3 dakika gibi kısa bir süre gerektirdiği söylenebilir. Buna ek olarak Apple kimliğini tamamen silecek olan kişilerin bu işlemin sonucunu da öğrenmelerinde fayda vardır. Yani "Apple kimliği silinirse ne olur?" diyenlere yanıt olan hususlar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Bir iCloud hesabı silindiği zaman bu hesapla ilişkili olan iBooks, iTunes ve App Store satın alma işlemleri de silinir.
  • Apple kimliğini silen bir kişinin bu hesaba ait olan fotoğraf, belge ve videolara erişim sağlayamayacağı söylenebilir.
  • iCloud hesabı silindiğinde bu hesaba gelen ileti ve mesajlara erişim sağlanamaz.
  • Eğer iCloud hesabına yedekleme yapılan App Play, iBooks, Messenger ve Face Time gibi uygulama verileri mevcut ise Apple kimliği silindiğinde bu gibi verilere erişim sağlanması mümkün değildir.

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