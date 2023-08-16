iCloud hesap silme işlemi nedir? iCloud hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, Apple kimliği silinebilir mi?

Apple markasına ait olan cihazların yaygın olarak kullanıldığı bilinir. Bu doğrultuda Apple cihazlarda oluşturulan iCloud hesaplarının nasıl silinebildiği de sıklıkla araştırılır. iCloud hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyen bir kişinin Apple kimliği sayfasına geçiş yapması yeterlidir. Bu sayfaya erişim sağlandıktan sonra 2-3 dakika içerisinde iCloud hesabı silinebilir. Apple kimliğini kalıcı olarak silme işleminin aşamaları açıklandıktan sonra ise bu işlemin sonuçlarına değinilmesinde fayda vardır.

iCloud hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Apple marka cihaz kullanan bireyler iCloud hesaplarını nasıl silebilecekleri konusunda araştırma yapar. Bu bağlamda iCloud hesabı kalıcı olarak silme işleminin aşamaları sıralı bir şekilde aktarılmalıdır. iCloud hesabını silecek olan kişilerin ilk olarak bu hesaba giriş yapmaları gerekir. Daha sonra takip edilmesi gereken adımların sırası ise aşağıdaki gibidir:

iCloud hesabına giriş yapıldıktan sonra Hesabını Yönet başlıklı sekmeye erişilir.

Hesabını Yönet sekmesinden Apple kimliği için oluşturulan sayfaya geçiş yapılır.

Apple kimliği sayfasına geçiş yapıldığı zaman Veri ve Gizlilik yazısına tıklanır.

Veri ve Gizlilik sekmesinde yer alan Gizliliği Yönet başlığına tıklanarak Hesabı Sil seçeneğine ulaşılır.

Hesabı Sil butonuna tıklayan kişilerin iCloud hesaplarını kalıcı olarak silme işlemini tamamlamaları mümkündür.

Apple kimliği silinebilir mi?

Apple marka cihaza sahip olan kişilerin bir iCloud hesabı açmaları gerekir. Bu hesap aynı zamanda Apple kimliği olarak da adlandırılır. Dolayısıyla Apple kimliğinin nasıl silinebildiği ve silindiği takdirde hangi verilere erişim sağlanamadığı sıklıkla araştırılır. Apple kimliği için oluşturulan sayfaya geçiş yapıldığı zaman iCloud hesaplarının yönetilmesi ve silinmesi mümkündür. Ayrıca bu işlemin yaklaşık olarak 2-3 dakika gibi kısa bir süre gerektirdiği söylenebilir. Buna ek olarak Apple kimliğini tamamen silecek olan kişilerin bu işlemin sonucunu da öğrenmelerinde fayda vardır. Yani "Apple kimliği silinirse ne olur?" diyenlere yanıt olan hususlar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: