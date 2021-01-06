Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İlk yıllarda Foursquare ismiyle hizmet veren yer bildirim uygulaması, daha sonra isim değişikliği yaparak uygulamanın adını Swarm olarak belirlemiştir. Swarm kullanıcıları, uygulama sayesinde yer bildirimi yapabilir veya arkadaşlarının ne kadar uzaklıkta olduklarını görebilirler. Swarm, yer bildirimi yaptıktan sonra insanların birbirleriyle iletişime geçerek buluşmalarını sağlayan bir uygulamadır. İlk olarak 2014 yılında kullanılan uygulama, uzun bir süre en popüler uygulamalardan biri olmayı başarmış ancak günümüzün değişen teknolojisinde insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı için kullanım oranında büyük bir azalma yaşanmıştır. Bununla birlikte birçok kullanıcı Swarm hesap silme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu yazımızda, adım adım Swarm hesap kapatma işlemini sizler için listeledik...
Çok ünlü bir sosyal medya uygulaması olan Swarm, kullanıcılarının ihtiyaçlarını yeteri düzeyde karşılamadığı için günümüzde popülerliğini kaybetmiş durumda. Kişisel verileri saklı tutan uygulamada, kullanıcılar Swarm hesabını silme işleminin yollarını arıyor. Peki, Swarm'da hesap kapatma nasıl yapılır? Swarm hesabını dondurmak mümkün müdür?
Swarm uygulamasına, Facebook hesabını kullanarak bağlantı kuran kişiler, "Delete Account (Hesabı Sil)" butonunu göremezler. Bu durumda, Swarm hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar, yeni bir şifre belirleyerek hesap silme işlemine devam etmelidirler.
Eğer Swarm uygulamasını kullanmak istemiyorsanız yapabileceğiniz tek işlem bulunuyor. O da hesabınızı kalıcı olarak silmek. Diğer sosyal medya uygulamalarının aksine Swarm uygulamasında "Hesabını Dondur" gibi bir seçenek bulunmuyor. Elbette, hesabınızı aktif bırakarak kullanıma ara verebilir ve istediğiniz zaman uygulamaya geri dönüş yapabilirsiniz. Ancak hesabınız silinmediği taktirde insanlar sizi görmeye devam eder.
Eğer Swarm hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, bu işlemi cep telefonu veya tablete yüklediğiniz Swarm uygulaması üzerinden yapamazsınız. Uygulamadaki hesabınızı yalnızca Foursquare'in web sitesine giriş yaparak silebilirsiniz. Kalıcı hesap silme işlemini cep telefonu veya bilgisayarınızdaki bir tarayıcı ile Foursquare hesap silme sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.
Swarm uygulamasını, Facebook hesabınız ile bağlantı kurarak kullanıyorsanız; kalıcı hesap silme işlemini yaparken hata ile karşılaşabilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz Swarm hesap silme işleminin son adımındaki "Delete Account (Hesabı Sil)" butonunu göremiyorsanız, öncelikli olarak bir şifre belirlemeniz gerekecektir. Genellikle, Facebook hesabı ile uygulamayı kullananlar bu sorunla karşılaşır. Swarm uygulamasında yeni bir şifre belirleyerek kalıcı hesap silme işlemine devam edilebilir.
Diğer sosyal medya platformları, kalıcı hesap silme işleminden sonra belirli bir süre için silinen hesabı askıya alır. Eğer kullanıcı, verilen sürede önceki hesap bilgileri ile uygulamaya giriş yapmayı denerse, hesabı tekrar aktif hale gelir. Diğer uygulamaların aksine Swarm'da böyle bir durum söz konusu değildir. Eğer Swarm hesap silme işlemini bir kere tamamladıysanız, hesabınızı tekrar kullanmanız mümkün değildir.
Hesap silme işleminden sonra Swarm uygulamasını yeniden kullanmak isterseniz; eski mail adresinizi kullanarak kayıt olabilir ancak eski kullanıcı adını kullanamazsınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum