Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İlk yıllarda Foursquare ismiyle hizmet veren yer bildirim uygulaması, daha sonra isim değişikliği yaparak uygulamanın adını Swarm olarak belirlemiştir. Swarm kullanıcıları, uygulama sayesinde yer bildirimi yapabilir veya arkadaşlarının ne kadar uzaklıkta olduklarını görebilirler. Swarm, yer bildirimi yaptıktan sonra insanların birbirleriyle iletişime geçerek buluşmalarını sağlayan bir uygulamadır. İlk olarak 2014 yılında kullanılan uygulama, uzun bir süre en popüler uygulamalardan biri olmayı başarmış ancak günümüzün değişen teknolojisinde insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı için kullanım oranında büyük bir azalma yaşanmıştır. Bununla birlikte birçok kullanıcı Swarm hesap silme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu yazımızda, adım adım Swarm hesap kapatma işlemini sizler için listeledik... Swarm Hesap Silme Nasıl Yapılır? Çok ünlü bir sosyal medya uygulaması olan Swarm, kullanıcılarının ihtiyaçlarını yeteri düzeyde karşılamadığı için günümüzde popülerliğini kaybetmiş durumda. Kişisel verileri saklı tutan uygulamada, kullanıcılar Swarm hesabını silme işleminin yollarını arıyor. Peki, Swarm'da hesap kapatma nasıl yapılır? Swarm hesabını dondurmak mümkün müdür?

Öncelikle belirtmeliyiz ki; Swarm hesabını mobil cihaza veya tablete yüklü olan uygulama üzerinden gerçekleştirmek mümkün değil. Swarm hesabını bilgisayar veya cep telefonu kullanarak kolaylıkla silebilirsiniz. Yapmanız gereken; bilgisayar veya cep telefonunuzdaki herhangi bir tarayıcıdan Foursquare'in resmi sayfasına giriş yaparak uygulamada oturum açmanızdır.

Swarm hesabını kalıcı olarak silme linki için TIKLAYINIZ!

Foursquare'e ait olan sayfada, Swarm uygulamasında kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz ile birlikte oturum açabilirsiniz. Swarm hesap silme linkine tıkladıktan sonra açılan sayfada "Foursquare ve Swarm'dan neden ayrılıyorsun?" sorusunu istediğiniz seçeneği seçerek cevaplandırın. Daha sonra sayfanın sol altında bulunan "Delete Account (Hesabı Sil)" butonuna tıklayarak hesabınızı silin. Son olarak açılan küçük penceredeki kutuya hesap şifrenizi girerek "Confirm (Onayla)" butonunu tıklayın.

Swarm uygulamasına, Facebook hesabını kullanarak bağlantı kuran kişiler, "Delete Account (Hesabı Sil)" butonunu göremezler. Bu durumda, Swarm hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar, yeni bir şifre belirleyerek hesap silme işlemine devam etmelidirler. Swarm Uygulamasında Hesap Dondurma İşlemi Yapmak Mümkün Mü? Eğer Swarm uygulamasını kullanmak istemiyorsanız yapabileceğiniz tek işlem bulunuyor. O da hesabınızı kalıcı olarak silmek. Diğer sosyal medya uygulamalarının aksine Swarm uygulamasında "Hesabını Dondur" gibi bir seçenek bulunmuyor. Elbette, hesabınızı aktif bırakarak kullanıma ara verebilir ve istediğiniz zaman uygulamaya geri dönüş yapabilirsiniz. Ancak hesabınız silinmediği taktirde insanlar sizi görmeye devam eder. Kalıcı Olarak Swarm Hesap Silme İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Eğer Swarm hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, bu işlemi cep telefonu veya tablete yüklediğiniz Swarm uygulaması üzerinden yapamazsınız. Uygulamadaki hesabınızı yalnızca Foursquare'in web sitesine giriş yaparak silebilirsiniz. Kalıcı hesap silme işlemini cep telefonu veya bilgisayarınızdaki bir tarayıcı ile Foursquare hesap silme sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.