İddialı pozuyla dikkat çeken Sabrina Carpenter göğüs ucunu gizlemedi!

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Sabrina Carpenter aşk hayatı ve cesur pozları ile de sık sık gündem oluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Carpenter sütyensiz pozuyla adeta büyüledi.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Sabrina Carpenter paylaşımına "23 yaşımın son günü" notunu düştü.

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı fotoğrafları takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Goodwin Games'de Chloe Goodwin'in gençliğine ve Disney Channel'ın Girl Meets World dizisinde Maya Hart rolüne hayat veren Carpenter'ın takipçileri pozlarına "16 yaşında olduğun zamanı hatırlıyorum", "Çok güzelsin", "Daha dün 14 yaşındaydın saki", "Kraliçem" yorumlarında bulundu.

Alan Walker ve Farruko ile çıkardığı On My Way şarkısı ile büyük çıkış yakalayan ünlü isim 504 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Why, Sue Me, Hands şarkıları da çok sevilen Sabrina Carpenter’in Thumbs isimli parçası 233 milyon izlenme yakaladı.

Work It adlı filmde de rol alan Carpenter, Let Me Move You şarkısını bu film için hazırladı .