İftar topunu atmaya 8 aylık kızıyla geldi

Türkiye’nin ilk iftar topu Kars’ta atıldı. 15 yıldır kentte iftar topunu ateşleyen Tacettin Durmuş, iftar topunu atmaya 8 aylık kızı ile birlikte geldi.

Kars’ta 15 yıldır devam eden iftar topu atma geleneği bu yıl da devam etti. Ramazan ayının ilk iftarında akşam ezanının okunmasıyla Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu manevi ortamda tarihi Kars Kalesi eteklerindeki Evliya Camii’nin bahçesinden top atıldı. 15 yıldır kentte iftar topunu ateşleyen Tacettin Durmuş, bu yıl ise iftar topunu atmaya 8 aylık kızı Ani Durmuş ve eşi Dilek Durmuş ile birlikte geldi. Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Tacettin Durmuş, Kars Valiliğince geleneksel hale getirilen Ramazan topu atma geleneğinin Ramazan boyunca devam edeceğini söyledi. Kars’ta Ramazan topu atma geleneğini kendisinin marifetiyle valilikçe sürdürüldüğünü belirten Durmuş, Kars Valisi Türker Öksüz adına tüm İslam aleminin mübarek Ramazan’ını kutladı. Durmuş, “Eşim ve 8 aylık kızımla beraber bu yıl da aynı etkinliğe devam ederek 15. yılda da Karslıların oruçlarını açması için topu attık. Böylece Türkiye’de iftar topu yine ilk önce Kars’ta atılmış oldu. Çünkü Kars akşam ezanının ilk önce okunduğu iller arasında. Allah Kars halkının tuttukları oruçları kabul etsin. Topu her yıl olduğu gibi bu yıl da Kars Valiliği adına ateşledim. Ben de tüm İslam âleminin Ramazan’ını kutluyorum” dedi.

Kars’ta bin 500 kişiye iftar yemeği

Öte yandan Harakani Külliyesi önünde kurulan “Harakani Sofrası” iftar çadırında yaklaşık bin 500 kişiye iftar yemeği verildi. Kars Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından verilen iftar yemeğinin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.