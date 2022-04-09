HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İftara ne kadar kaldı? 9 Nisan İmsakiye tablosu! Hangi ilde oruç kaçta açılacak?

İftara ne kadar kaldı? 9 Nisan İmsakiye tablosu! Hangi ilde oruç kaçta açılacak?

09.04.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftara ne kadar kaldı? 9 Nisan İmsakiye tablosu arama motorlarında sorgulanıyor. Hangi ilde oruç kaçta açılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Müslümanlar oruç açmak için beklerken, iftara ne kadar kaldı sorusunun yanıtı haberimizde!

İftara ne kadar kaldı? 9 Nisan İmsakiye tablosu! Hangi ilde oruç kaçta açılacak?

9 Nisan İmsakiye tablosunu sorgulayan vatandaşlar iftara ne kadar kaldı sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Hangi ilde oruç kaçta açılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca Müslüman oruçlarını açmak için akşam ezanı saatini bekliyor. Oruç saatine doğru iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı araştırılıyor.

9 NİSAN İMSAKİYE!

Adana: 19:14
Ankara: 19:27
Antalya: 19:33
Balıkesir: 19:47
Bursa: 19:42
Çanakkale: 19:53
İstanbul: 19:44
İzmir: 19:48
Kocaeli: 19:40
Malatya: 19:04
Ordu: 19:08
Rize: 18:57
Samsun: 19:14
Trabzon: 19:01

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI!

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?9 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!
Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattıBeyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

İlginizi Çekebilir

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.