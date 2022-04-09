İftara ne kadar kaldı? 9 Nisan İmsakiye tablosu! Hangi ilde oruç kaçta açılacak?

9 Nisan İmsakiye tablosunu sorgulayan vatandaşlar iftara ne kadar kaldı sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Hangi ilde oruç kaçta açılacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca Müslüman oruçlarını açmak için akşam ezanı saatini bekliyor. Oruç saatine doğru iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı araştırılıyor.

9 NİSAN İMSAKİYE!

Adana: 19:14

Ankara: 19:27

Antalya: 19:33

Balıkesir: 19:47

Bursa: 19:42

Çanakkale: 19:53

İstanbul: 19:44

İzmir: 19:48

Kocaeli: 19:40

Malatya: 19:04

Ordu: 19:08

Rize: 18:57

Samsun: 19:14

Trabzon: 19:01

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI!

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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