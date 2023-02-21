İğneli mezoterapi nedir, yan etkileri nelerdir? İğneli mezoterapi nasıl yapılır, iğneli mezoterapi zayıflama mümkün mü?

Vitamin, mineral, protein, enzim, amino asit gibi pek çok bileşeni cilt orta katmanına enjekte etme işlemine mezoterapi denir. Bu işlem esnasında çok küçük iğneler kullanılır. Son dönemlerde iğnesiz mezoterapi yöntemi de geliştirildiği için bu klasik yöntem iğneli mezoterapi olarak adlandırılır. Günümüzde vücudun pek çok bölgesine uygulanabilen iğneli mezoterapi sayesinde cilt gençleştirme yapılabilir.

İğneli mezoterapi nedir?

Klasik mezoterapi yöntemi olarak bilinen iğneli mezoterapi, işlemin mikro ölçekli çok ince iğnelerin kullanılması ile yapılmasıdır. Günümüzde mezoterapi uygulamalarına iğnesiz alternatifler de çıktığı için bu şekilde bir ayrım söz konusudur. İğne yardımıyla ilaçların deri altına enjekte edildiği işlemler iğneli mezoterapi olarak adlandırılır. Mezoterapi iğnesi sayesinde hastaların pek çok rahatsızlığı giderilebilir. Öncelikle hasta muayene edilmeli ve bu işlemi hangi amaçla yaptıracağı belirlenmelidir. Uygulama bölgesine ve kullanılacak karışıma da bu esnada karar verilir. Vücudun farklı bölgelerine uygulanabilen iğneli mezoterapi faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Cildin sıkılaşmasını ve genel kalitesinin artmasını sağlar.

Yüzeysel kırışıklıkları yok edebilir ve yeni kırışıklık oluşumunun önüne geçebilir.

Cilt lekelerini ve renk değişikliklerini gidermeye yardımcı olur.

Selülit görünümünü minimuma indirger.

Yaşlanma karşıtı cilt bakımı yaparak cildin daha canlı ve genç görünmesini sağlar.

Saç mezoterapisi de iğneli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu uygulama sayesinde saç dökülmesi önlenebilir, saç kökleri güçlenebilir, saç uzaması sağlanabilir.

İğneli mezoterapi nasıl yapılır?

"İğneli mezoterapi nedir?" sorusu, özellikle estetik amaçlı cildine işlem yaptırmak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Cilt gençleştirme ve iyileştirmeye yarayan bu uygulama, hastaların cildinin ihtiyacını tespit ederek buna uygun karışımlar enjekte etmeye dayalıdır. Dolayısıyla kişinin cilt eksiklikleri giderilerek istediği estetik görünüme kavuşması sağlanır. Bir diğer merak edilen konu ise iğneli mezoterapinin nasıl yapıldığıdır.

Mikro enjeksiyon iğneleri kullanılarak yapılan bir işlem olduğu için hastalar bu uygulamadan korkabilir. Ancak işlem oldukça acısız ve ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Öncelikle tamamen kirden arındırılmış temiz cilde lokal anestezik krem uygulanır. Ardından ilgili bölgeye mikro boyuttaki iğneler aracılığıyla hazırlanan ilaç enjekte edilir. Kullanılan ilacın içeriği ve miktarı ise tamamen kişiye özel olarak hazırlanır. Aşağıda verilen kişiler için iğneli mezoterapi uygun değildir:

Hamile kadınlar ve emziren anneler

Şeker hastaları

Enjekte edilecek maddelere alerjisi olanlar

Felç geçirmiş kişiler

Kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekenler

Kanser hastaları

İlaç kullanımı zorunlu olan kalp hastaları

Doktor önerisi haricinde 20 yaş altı kişiler

İğneli mezoterapi zayıflama mümkün mü?

Cildin orta katmanına enjekte edilen ilaçlar metabolizmayı hızlandırıcı etki de gösterebilir. Yani iğneli mezoterapi zayıflama için de kullanılabilir. Yağ yakımı sağlayan bu işlem, aynı zamanda kan dolaşımını da hızlandırabilir. Bu sayede kilo kaybı oluşabilir ve selülit oluşumunun da önüne geçilebilir. Mezoterapi ile genellikle vücut ağırlığının azalmasından ziyade bölgesel zayıflama mümkündür.

İğneli mezoterapi yan etkileri nelerdir?

İğneli mezoterapi esnasında cilt alt katmanına ilaç enjekte edildiği için ciltte bazı yan etkiler görülebilir. İğneli mezoterapi yan etkileri şu şekilde sıralanabilir:

Ödem ve şişlik

Ciltte uyuşukluk

Geçici renk değişiklikleri

Hafif morluk ve kızarıklık

Nadiren mide bulantısı

İğneli mezoterapi sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İğneli iğnesiz mezoterapi uygulamalarının her ikisinde de hem işlem öncesi hem de işlem sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar sayesinde mezoterapinin etkisi daha hızlı bir şekilde alınabilir. Özellikle iğneli mezoterapi öncesinde aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır. İğneli mezoterapi sonrası şunlara dikkat edilmesi gerekir: