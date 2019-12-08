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İhanete uğrayan Damla Ersubaşı doğum yaptı! Kocasına yorumu olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 08:51 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta eşinin ihanetiyle sarsılan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci kez anne oldu. İhaneti affeden Ersubaşı, doğumunda yanında olan eşi için "Sen şahane bir babasın" yorumunu yaptı.

İhanete uğrayan Damla Ersubaşı doğum yaptı! Kocasına yorumu olay oldu

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken 2016 yılında evlendiği eşi Mustafa Can Keser'in ihanetiyle sarsıldı. Çocukları için ihanete göz yuman Ersubaşı, ikinci doğumunda yanında olan eşine övgüler dizdi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Eşinin ihanetini affeden genç oyuncu, ikinci bebeğini kucağına aldı. Kızlarına Zeynep Nisan adını veren çiftten Mustafa Can Keser, Instagram hesabından aile fotoğrafını "Bana bugün 2. kez baba olma duygusu tattırdığın için, seninle ve kızlarımla bir ömür beraber olacağım için çok şanslıyım.... Dünyanın en güzel iki kızını verdin... Seni çok seviyorum karım" notuyla paylaştı.

"SEN ŞAHANE BİR BABASIN"

Eşinin paylaşımına cevap veren Damla Ersubaşı, ise "Sen şahane bir babasın" yorumunu yaptı. Oyuncunun ihaneti affederek eşine övgü yağdırması bazı sosyal medya kullanıcılarını da kızdırdı. Ersubaşı'nın yorumuna cevap veren bazı sosyal medya kullanıcıları "Hamileyken seni aldatan adamı nasıl affettin" diyerek sitem etti.

İHANETİ KABUL ETMİŞTİ

Doğumuna günler kala eşinin bir kadınla fotoğrafları ortaya çıkan Damla Ersubaşı, ihanete uğradığını "Haberler doğru, fotoğraftaki kişi eşim. Şu an bu şekilde devam edeceğiz çünkü aciliyetim kızım. Zaten doğuma da birkaç hafta kaldığı için çok fazla konuşmak istemiyorum. Eşimle konuştum ama 'Ben değilim dedi' Ama aşikar her şey. Size gelen fotoğrafların aynısı bana da geldi" diyerek kabul etmişti.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
fotoğrafa zoom layıp şahane babaya bir bakın Allah aşkına...
2 yıl sonra bir daha aldatır, yine şahane baba olur sıkıntı yok karışmayın insanlara :)
reklam di yani
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