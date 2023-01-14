İhanete uğrayan Shakira'dan 'intikam' şarkısı! "Rolex'i Casio ile takas ettin"

Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, 'Music Sessions #53' adlı şarkısıyla dinleyicileriyle buluştu. Arjantinli DJ Bizarrap ile çalışan Kolombiyalı şarkıcının, yeni şarkısının sözleri şöyle: “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm.”

Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

45 yaşındaki şarkıcının sözlerinde geçen “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim.

Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" sözleriyle de geçtiğimiz aylarda boşandığı Pique'ye gönderme yaptığı öne sürüldü.



Şarkı yayınlandığı ilk günde 62 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

